En crise, le PLR ne fait pas de fleur à son président

C’était un peu la surprise du chef, comme dit l’expression, sauf qu’elle n’a pas vraiment plu au chef. Lors de son assemblée des délégués de jeudi soir, le Parti libéral-radical (PLR) a écarté son président de la liste pour l’élection du Conseil national, en automne 2019. Dans un climat forcément tendu alors que son conseiller d’État Pierre Maudet ne cesse d’alimenter l’actualité avec les investigations judiciaires dont il fait l’objet, le parti n’a guère témoigné de gratitude envers Alexandre de Senarclens, son président depuis le printemps 2015.

Jeudi, les délégués ont rétréci la liste pour le National de dix à six places afin de resserrer les rangs, et débattu d’éventuels quotas féminins, qui ont été refusés. La formation a toutefois plébiscité les deux femmes candidates, la députée Simone de Montmollin et une relative novice en la personne de Sophie Dubuis. Alors que l’actuel conseiller national Hugues Hiltpold briguera le Conseil des États, ses deux collègues qui se représentent au National, Christian Lüscher et Benoît Genecand, ont eux aussi été admis dans la liste resserrée, où il ne restait du coup que deux places pour les six autres impétrants.

«Les places étaient chères»

«Le parti a refusé les quotas féminins, mais il a décidé de placer les deux femmes sur la liste, ce qui est d’une grande élégance, relève Francine de Planta, vice-présidente du PLR. Mais du moment que les sortants étaient reconduits, les places devenaient très chères.»

Les deux cases restantes ont été attribuées à Cyril Aellen, chef de groupe au Grand Conseil, et Murat Julian Alder, député. Le premier a été l’ultime président du Parti libéral avant sa fusion, en 2011, avec les radicaux, dont faisait partie le second, tout comme Pierre Maudet.

D’origine libérale, le président a-t-il été l’objet d’un règlement de comptes radical, ourdi par Pierre Maudet et ses proches? La thèse n’a pas manqué de traverser les esprits libéraux-radicaux et elle les hante encore dans un contexte extrêmement troublé. Il y a d’abord les soucis judiciaires de Pierre Maudet, prévenu d’acceptation d’un avantage à la suite de son voyage à Abu Dhabi en novembre 2015. À ce titre, Alexandre de Senarclens a prévenu au début du mois que si cette procédure devait perdurer ou déboucher sur un procès, le maintien en poste de Pierre Maudet serait remis en cause. Ensuite, la formation est agitée par la récente révélation de l’existence d’un fonds issu du Parti radical, dont Pierre Maudet a pu bénéficier pour ses propres campagnes, à l’insu du PLR.

C’est en sourdine et sous couvert d’anonymat que sont exprimés les arguments en faveur de la théorie du complot radical. On croit avoir aperçu de nombreux visages jusqu’ici inconnus parmi les 144 délégués présents. Alors que les six candidats retenus sur la liste ont recueilli de 103 voix (pour Benoît Genecand) à 135 (pour Simone de Montmollin), Alexandre de Senarclens, en septième position, dévisse à 86 voix.

Un mot d'ordre?

Pour certains, il paraît évident qu’un mot d’ordre a été donné contre lui par les appuis de Pierre Maudet. D’autres estiment que le président a pu faire l’objet de tirs croisés provenant à la fois de ceux qui le jugent trop sévère envers le conseiller d’État et de ceux qui l’estiment trop clément. «Quand les temps sont durs, un président est toujours pris entre ceux qui trouvent qu’il en fait trop et ceux qui pensent qu’il n’en fait pas assez», témoigne Cyril Aellen, fort de son expérience.

Pour d’autres, le complot radical est démenti par les faits. «Tout se joue à quelques voix et s’il y avait eu un complot des proches de Pierre Maudet, on aurait obtenu une liste pleine de radicaux, ce qui n’est pas le cas», souligne Francine de Planta. En effet, l’assemblée a aussi écarté du ticket pour le National les radicaux historiques que sont les députés Pierre Conne et Rolin Wavre, ce dernier ayant fait partie de l’équipe rapprochée de Pierre Maudet lors de sa campagne infructueuse au Conseil fédéral de l’été 2017. Alexandre de Senarclens pourrait, lui, avoir déplu pour sa contre-performance lors de sa course au Conseil d’État ou pour un charisme jugé insuffisant.

Il reste à la barre

Comment le président évincé interprète-t-il son score? «Il est évident que le parti vit des temps difficiles et que lorsqu’on doit naviguer dans la tempête, on prend des coups, réagit Alexandre de Senarclens. Bien que j’aie toujours tenté d’agir pour le bien et pour l’unité du parti, mes prises de position sont forcément exposées à la critique, mais cela fait partie du jeu.»

N’a-t-il pas des velléités de remettre sa présidence? «Je suis un homme de devoir qui assume ses responsabilités. Alors que je projetais de longue date de remettre mon mandat en octobre, j’ai peut-être eu tort de continuer, mais je ne voulais pas lâcher la barre en pleine tempête: je compte donc bien rester en poste jusqu’au terme statutaire de mon mandat, au printemps prochain.» (TDG)