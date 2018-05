En EMS, les résidents ont 9 médicaments par jour

«Dans les établissements médico-sociaux (EMS), comme on manque de temps pour calmer les résidents perturbateurs, on les shoote aux médicaments.» Cette affirmation provocatrice d’une personne préférant garder l’anonymat n’est pas totalement insensée. Selon un récent rapport de l’assureur Helsana, un résident d’EMS prend en moyenne 9,3 pilules par jour, contre 5,6 pour le reste de la population suisse de plus de 65 ans.

Alors, surmédication de confort? «Il faudrait comparer avec des personnes vivant chez elles de plus de 85 ans, âge moyen en EMS, réagit Nicolas Walder, président de la Fédération genevoise des EMS (Fegems). Pour le surplus, la surmédication est d’abord un problème de société. On est très conscient de cela en EMS, où il n’y a pas de surmédication institutionnelle. On n’endort pas les aînés pour avoir la paix! On n’a pas pour politique de les bourrer de somnifères. C’est une légende urbaine. Il est vrai que de nombreux résidents entrant en EMS ont l’habitude de prendre des psychotropes. Dès lors, comment et pourquoi changer cela? Certains sont accros depuis des années, un sevrage sur une personne de plus de 95 ans n’est sans doute pas le plus approprié pour son bien-être.»

Vertiges et chutes

Les acteurs de la santé s’interrogent toutefois sur ce phénomène. À juste titre, car au-delà du problème éthique, la surmédication a non seulement un coût, mais elle comporte surtout des risques sanitaires. «Dans la mesure du possible, il faudrait éviter de prescrire aux personnes âgées certains médicaments potentiellement inappropriés, tels des psychotropes et certains anti-inflammatoires. Le risque d’effets secondaires indésirables peut en effet dépasser le bénéfice clinique escompté», souligne le Dr Liat Fishman, responsable du programme «progress! La sécurité de la médication en EMS», lancé l’an dernier par la fondation Sécurité des patients Suisse*. Troubles cognitifs, confusion, perte de vivacité, nausées ou vertiges: les symptômes liés à des effets pharmacologiques sur les aînés ne manquent pas. Les vertiges peuvent eux-mêmes entraîner des chutes et des fractures sur des patients souffrant d’ostéoporose. «Plus les médicaments potentiellement inappropriés sont prescrits, plus les hospitalisations augmentent, ajoute le Dr Fishman. Des études ont démontré qu’entre 4 et 7% des hospitalisations sont dues à des problèmes médicamenteux.»

Cinq médicaments au plus?

Pour éviter ces cocktails explosifs, le programme national préconise que les risques et les bénéfices de la polymédication soient mieux évalués chez les résidents des EMS. «On ne peut pas généraliser, cette problématique étant individuelle, mais d’une manière générale, on aimerait que les résidents ne reçoivent que les médicaments dont ils ont vraiment besoin», ambitionne le Dr Fishman. Comment explique-t-elle cette polymédication? «Les résidents sont multimorbides. Plus on vieillit, plus on a de problèmes à traiter. Mais plutôt que d’avaler une pilule pour chaque maladie, nous préconisons de se concentrer sur la qualité de vie. Les objectifs thérapeutiques évoluant au fil du temps, il n’est pas judicieux de prescrire à une personne de 90 ans un médicament pour prévenir une crise cardiaque dans les dix ans à venir.»

Médecin-chef du Service de réadaptation médicale aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Christophe Graf pense de même: «Quand une personne âgée est hypertendue, le risque se compte en an nées. Mais quand cette même personne fait de l’hypotension, qui peut être provoquée par le nombre de médicaments, une mauvaise interaction entre eux ou un surtraitement, le risque peut être immédiat, avec des conséquences tout aussi néfastes, telles les chutes et les fractures.» Et le Dr Graf de prévenir: «Au-delà de cinq médicaments, il y a tellement d’interactions possibles que l’on ne sait plus exactement comment ils agissent et quels sont leurs effets.»

Le spécialiste cible plus particulièrement les longs séjours: «Dans ces cas-là, des médicaments sont prescrits aux aînés pour des épisodes particuliers, or ils ne sont pas revus ensuite. C’est le problème de la déprescription. On commence à étudier aujourd’hui cet enjeu qui doit être renforcé dans la formation des médecins et des équipes soignantes en EMS.»

Thérapies douces coûteuses

«Que ce soit en EMS ou ailleurs, c’est un sujet complexe, note Anne-Laure Repond, secrétaire générale de la Fegems. Pour analyser la surmédication, on ne peut se baser que sur des accidents liés à cette surmédication ou à des réflexions de médecins quant à l’opportunité ou non d’administrer une molécule. Ce n’est donc pas un débat d’institution, mais une réflexion des médecins. En EMS, les infirmiers ne font que contrôler les doses mais n’ont aucun regard sur la prescription.»

Nicolas Walder se déclare favorable à ce que les résidents ingurgitent moins de pilules «pour leur bien-être, pas pour faire baisser les statistiques». Or, prévient-il, «pour freiner le recours à la seule prise de médicaments, encore faudrait-il en avoir les moyens. Les thérapies douces, comme les massages ou l’acupuncture, que j’encourage, sont nettement plus consommatrices en ressources humaines que la prescription de psychotropes pour apaiser les personnes âgées.» Liat Fishman abonde: «Si on veut freiner la consommation médicamenteuse, il faut aussi consolider les équipes en EMS.»

* Créée en 2003, cette fondation travaille essentiellement sur des mandats de l’Office fédéral de la santé publique, financés par les cantons. (TDG)