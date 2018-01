En 2018, le MCG pourrait bien perdre des plumes

À Genève, la première partie de l’année 2018 sera résolument politique. À peine finie la trêve des confiseurs, on entre de plain-pied dans la campagne pour les élections cantonales, qui ont lieu au printemps. La principale inconnue de ce scrutin, c’est le score qu’obtiendra le MCG en avril. La concurrence de son ex-président d’honneur, Éric Stauffer – parti en claquant la porte avant de créer une nouvelle formation politique, Genève en marche – risque de lui faire perdre des plumes. Cela pourrait bien marquer la fin de la «success story» du parti antifrontalier. Celui-ci a connu une progression fulgurante depuis son apparition sur l’échiquier politique en 2005, au point de devenir en à peine deux législatures la deuxième force du canton, avec plus de 19% des suffrages au Grand Conseil en 2013.

Dispersion de l’électorat populiste

Mais le MCG a sans doute connu là son apogée. Certes, il n’est pas encore mort, contrairement à ce que clamait en avril 2016 Carlos Medeiros, le bras droit d’Éric Stauffer, lorsque ce dernier s’est vu refuser la présidence du parti qu’il avait cofondé. Toutefois, il semble peu probable que le MCG gagne encore des points. Les élections municipales de 2015 avaient déjà marqué un tournant pour le parti, qui y a stagné pour la première fois. «L’électorat populiste n’est pas infini, estime Pascal Sciarini, politologue à l’Université de Genève. Il est évident que le MCG va souffrir de l’arrivée de Genève en marche.»

Par ailleurs, depuis la scission de l’aile staufférienne, le parti se positionne moins à droite qu’avant, comme on a pu le voir par exemple avec le vote sur le budget, où le MCG a fait alliance avec la gauche. «Je ne suis pas sûr que ce glissement vers la gauche plaise à l’électorat traditionnel du MCG», analyse Pascal Sciarini. L’absence de leader charismatique au MCG «nouvelle formule» risque aussi de se ressentir. «Éric Stauffer est très connu et il a une revanche à prendre. Il ne fera pas de cadeau au MCG.» Reste à savoir si Genève en marche piquera suffisamment de voix au MCG pour atteindre le quorum de 7% et faire son entrée au Grand Conseil. Ce n’est pas gagné d’avance, d’autant qu’Éric Stauffer n’a pas réussi à débaucher beaucoup de membres de son ancien parti, malgré le rabais de cotisations offert aux transfuges.

Exit la gauche de la gauche?

Les sempiternelles bisbilles internes risquent une fois de plus de coûter cher à la gauche de la gauche. Elle n’est pas à l’abri d’une nouvelle éviction du Grand Conseil, dont elle avait été absente de 2005 à 2013. Aux dernières élections cantonales, la liste unifiée d’Ensemble à Gauche n’avait pas dépassé le quorum de beaucoup, obtenant seulement 8,75% des voix. Or, en 2018, la gauche de la gauche part à nouveau divisée. L’entrée en lice de la Liste pour Genève (Parti radical de gauche et La Gauche) pourrait bien être fatale à Ensemble à Gauche. «C’est une tendance à long terme, la gauche de la gauche perd du poids, relève Pascal Sciarini. Le fait qu’elle obtienne le quorum en 2013 était presque un effet de mirage.»

En revanche, le politologue est plus optimiste pour les Verts. Pourtant, après avoir constamment progressé jusque-là, les écologistes avaient été les grands perdants des élections de 2013. Leur chute vertigineuse de plus de 6 points ne leur avait permis d’obtenir que 9,16% des voix au Grand Conseil, soit pas très loin non plus du quorum. Mais Pascal Sciarini en est convaincu, il va y avoir un effet de rattrapage en 2018: «Quand on voit ce qu’il s’est passé dans les autres cantons, il est probable que les Verts progressent. Ils sont bien implantés à Genève, c’est l’un des cantons où ils sont les plus forts.»

Du côté du Conseil d’État, le PLR ne devrait pas trop souffrir du départ de François Longchamp, qui rend son tablier après trois mandats de conseiller d’État. Le premier parti genevois a encore en Pierre Maudet une solide locomotive, déjà bien lancée sur ses rails après son score honorable lors de l’élection pour le Conseil fédéral. S’il doit y avoir du changement au gouvernement, c’est peut-être la correction de l’anomalie arithmétique démocrate-chrétienne. Le PDC est en effet surreprésenté avec deux élus au Conseil d’État, alors que les socialistes et le MCG, qui pèsent davantage au Grand Conseil, n’en ont qu’un chacun. Les socialistes parviendront-ils à récupérer un deuxième siège en présentant, aux côtés d’Anne Emery-Torracinta, les deux pointures que sont Sandrine Salerno et Thierry Apothéloz?

En 2018, pour la première fois, les élections ont lieu au printemps et non plus à l’automne. Le «suspense» sera donc de relativement courte durée.

Ce que nous réserve 2018

Référendums, chantiers et lancement du CEVA

Hormis le sort incertain des Fêtes de Genève, les votations du 4 mars comprennent d’autres enjeux. Les électeurs de la Ville de Genève devront en effet se prononcer sur les quatre référendums lancés par Ensemble à Gauche à propos des coupes dans le budget 2017. Il s’agit du vote qui a été annulé par la justice trois jours avant le scrutin du 24 septembre, à cause de la brochure trop partiale concoctée par le Conseil administratif. C’est cette fameuse brochure qui a valu à Rémy Pagani de recevoir du Conseil d’État, juste avant Noël, une amende de 5000 francs pour avoir favorisé les référendaires dans le fascicule. Puisque le scandale a éclipsé le fond du sujet, rappelons qu’il s’agit de contester des coupes linéaires sur l’ensemble des départements, et d’autres dans la solidarité internationale, dans la politique publique d’encouragement à la culture et dans les allocations de rentrée scolaire. Cela représente au total près de 2,5 millions de francs de coupes.

Les électeurs de Chêne-Bougeries, eux, devront dire s’ils acceptent le déclassement de trois hectares de zone agricole situés entre la route Jean-Jacques-Rigaud et le chemin De-la-Montagne pour y construire onze immeubles. Un groupe de riverains désireux de préserver cet espace de verdure a lancé deux référendums pour s’opposer au projet. C’est également sur cette parcelle que se trouve le jardin d’enfants Les Castagnettes, dont le conflit avec le Conseil administratif de la commune, qui souhaite l’en déloger, a défrayé la chronique l’été dernier.

En juin, le projet du Léman Express, alias le CEVA, entrera dans une phase concrète avec la cadence au quart d’heure, aux heures de pointe, sur la ligne Coppet-Pont-Rouge, dont le prélude était l’inauguration de la gare Lancy-Pont-Rouge en décembre. En juillet démarreront les travaux de rénovation d’Uni Bastions, ainsi que ceux de l’Hôtel de Ville et de la salle du Grand Conseil, dont les séances se tiendront durant deux ans à l’Union internationale des télécommunications. Le Conseil municipal, lui, siégera non loin de là, à l’Organisation météorologique mondiale.

En 2018, Genève s’affichera plus que jamais en capitale mondiale du développement durable, puisqu’elle accueillera, à la fin de janvier, les Assises européennes de la transition énergétique et, en avril, le premier Salon international du climat. (TDG)