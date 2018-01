Du fromage de brebis au papier WC, rien n’est oublié

À peine passé la porte de cet appartement du Lignon, on comprend qu’ici, la crèche de Noël n’est pas juste décorative. Mais qu’elle conserve toute sa symbolique religieuse. Le visiteur est accueilli par un Padre Pio imposant encadré au mur, les traits tracés au crochet.

Devant lui, sur un petit guéridon, le même prêtre en noir et blanc, entouré des photos de famille, éclairé par une bougie. Plus loin, la fameuse crèche, qui mange toute une partie du salon. Construite sur deux étages reliés par une plate-forme et un escalier, elle impressionne.

Des murs aux fromages

Chez Cosimo et Rosanna Baccassino, la création de la crèche est un travail d’équipe qui commence en novembre déjà. Monsieur se charge de la conception et du gros œuvre. D’une structure qui tenait sur un meuble il y a encore un an, la crèche est passée pour la première fois sur deux étages. Il a fallu renforcer le squelette et former une solide charpente. «Tout est fait avec des matériaux de récupération, explique Cosimo. Je vais chercher des palettes en bois, je les découpe et je les ponce.»

Hormis les santons, tout ce qui habite ce monde de taille réduite a été façonné de ses mains. Les maisons sont en Sagex, découpé, gravé et peint pour donner l’illusion parfaite de la pierre. Le bois est brûlé pour lui conférer des effets de textures et des ombres. Il y a même une véritable fontaine, «mais il y a un petit souci technique, elle coule mal alors cette année elle est à l’arrêt!» confie Cosimo.

Madame intervient dans les tâches minutieuses. Pour fabriquer les pains miniatures de l’étal du boulanger, des fromages de toutes tailles, le tout réalisé en pâte à sel. Ou encore des draps et des pull-overs tricotés pour le linge qui sèche sur son fil. C’est aussi elle qui a finalisé la toute dernière étape: «Pour placer tous les objets de la crèche, il m’a fallu près de huit heures, j’y suis restée jusqu’à 2 h du matin!»

Pas encore de petit Jésus

Le couple a pensé ensemble les différentes scènes de vie. Avec quelques santons qui rappellent plus particulièrement le pays, comme ce pizzaiolo devant son four ou ce vendeur de châtaignes.

Pour comprendre la portée du sens du détail, il faut se pencher et glisser son regard à travers les fenêtres des maisons. Papier peint, assiettes et couverts, rouleau de papier toilette, rien n’est oublié. Le tableau s’admire comme une œuvre. À la portée artistique mais surtout symbolique. «La dimension religieuse compte beaucoup pour nous. Ce n’est pas Noël s’il n’y a pas de crèche», relève Rosanna.

La famille respecte la tradition à la lettre, le petit Jésus n’apparaît que le 24 décembre. Quant aux Rois mages, ils sont encore à l’étage supérieur. Ils ont un peu de chemin à parcourir avant d’atteindre l’étable, «on les déplace un peu chaque jour!»

C’est l’une des chambres de l’appartement qui fait office d’atelier. Les morceaux de bois et l’établi d’un côté de la pièce, les jeux des petits enfants de l’autre. Cosimo bricole aussi au jardin familial, «où il a d’ailleurs construit notre chalet et un four à pizza», raconte encore fièrement Rosanna. Cet ancien maçon, aujourd’hui chauffeur poids lourd à la voirie, est déjà en train de plancher sur la suite. «Il prépare de nouvelles maisons. On en a tellement qu’on a dû en donner! Déjà qu’on doit sortir la voiture du garage pour tout stocker…» (TDG)