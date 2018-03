Deux incendies éteints par les pompiers au seuil du week-end

Les fameux petits pâtés du boucher Eric Muller n’ont pas souffert. Sur les présentoirs, ce samedi matin, de la viande séchée, pas fumée. Les dégâts sont restés confinés au 5e étage du même immeuble, l’un des plus beaux du quartier des Grottes, donnant sur la place et la rue qui monte de la gare.

Peu avant 5h, les pompiers, arrivés en grande alarme, ont pénétré par l’allée principale sans s’arrêter devant l’enseigne du rez-de-chaussée. Un feu d’appartement signalé par les locataires eux-mêmes. Ils sont face à un lit qui brûle et ne peuvent rien faire, sinon appeler le 118. Les hommes du SIS pénètrent dans la pièce avec leurs appareils respiratoires et procèdent à l’extinction.

«Le sinistre est resté limité à une seule chambre, partiellement détruite par les fumées », explique le commandant du SIS, Nicolas Schumacher. Avant d’ajouter: «Le matelas, c’est toujours retors. Dès qu’il est éteint, on le sort de l’habitation, afin de prévenir tout risque de reprise.» Après quoi, l’autoéchelle déployée le long de la façade a procédé aux contrôles d’usage pour détecter la présence éventuelle de fumées dans les appartements voisins. Ce n’était pas le cas. Les deux locataires ont été examinés par les ambulanciers du SIS, sans qu’il ne faille les envoyer à l’hôpital pour des examens approfondis.

A 7h20, ce samedi matin, nouveau départ à cinq véhicules et quinze hommes, dans le secteur de Plainpalais, juste à côté de la caserne principale. A peine équipés qu’il faut déjà s’extraire de la tonne-pompe pour les hommes à l’attaque. Les voici au 1, Charles-Humbert. Des passants ont composé le 118 en voyant de la fumée sortir par les sauts-de-loups d’un immeuble.

Les sous-sols crachent une vilaine fumée noire. On ne monte plus les escaliers, on les descend: feu de cave. Il est négocié sans difficulté majeure. «L’incendie est parti d’un appareil ménager, entreposé dans un local aménagé pour des réunions, indique le commandant du SIS. Nous étions rapidement maîtres du sinistre, mais les dégâts consécutifs au fort dégagement de fumées sont importants dans tout le sous-sol. Il n’y a pas eu de blessés ni de locataires à prendre en charge.» Au-dessus des caves, des locaux commerciaux, vides au moment des faits. (TDG)