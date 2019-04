Des travaux chambouleront le tram 12 durant tout l’été

Les beaux jours reviennent, les marteaux-piqueurs aussi, et la cuvée 2019 s’annonce riche à ce titre sur la branche chênoise du tram 12. La ligne historique subira deux interventions lourdes cet été, à la hauteur de la gare des Eaux-Vives et dans le goulet de Chêne-Bougeries, apprend-on grâce aux adjudications de marchés publics.

On lit dans l’appel d’offres du 5 avril que les trams de la ligne 12 seront mis «hors service», comme le reste du trafic, du 1er juillet au 24 août dans l’étroit et antique boyau de la rue de Chêne-Bougeries, laquelle prolonge la route de Chêne. La chaussée et les trottoirs seront entièrement refaits, «de façade à façade», tout comme les réseaux souterrains et d’assainissement ainsi que la voie de tram sur une longueur de 180 mètres. Des travaux préparatoires commenceront déjà le 11 juin.

Un passage périlleux

Selon nos informations, il est aussi envisagé d’insérer une bande cyclable, en direction du centre-ville, dans cette montée réputée périlleuse pour les vélos. C’est à cet endroit qu’un cycliste de 58 ans avait perdu la vie le 17 avril 2014 lors d’une collision avec une voiture, alors que tous deux se dirigeaient vers la ville.

Aux Eaux-Vives, à proximité immédiate de la nouvelle gare CEVA qui sera mise en service le 15 décembre, le remue-ménage s’étendra du 13 mai à la mi-octobre, avec une majorité des travaux réalisés durant la coupure de trafic estivale. Ce chantier a failli être empêché par des recours combattant la construction d’une boucle de tram, mais ces riverains ont accepté de laisser libre cours à l’édification d’un nouvel arrêt de tram, qu’ils ne rejettent pas. Il devrait être accolé à la façade de la gare, du côté route de Chêne.

Des transbordements facilités

Cela impliquera que les convois des TPG cisailleront à deux reprises le trafic pour se positionner. En contrepartie, les allées et venues des passagers entre les trams et les trains seront sécurisées. Le site du tram doit du coup être déplacé sur une longueur de 370 mètres. L’appel d’offres indique encore que deux quais doivent être bâtis, des trottoirs refaits ou que des interventions sont nécessaires sur les réseaux souterrains.

Interrogés quant à la portée de l’interruption et aux mesures de substitution prévues (la ligne 12 est la plus chargée du réseau avec 28,3 millions de voyages en 2017), les TPG renvoient à leur département de tutelle, celui des Infrastructures. Lequel exhorte à la patience: une conférence de presse aura lieu la semaine prochaine pour détailler les grands chantiers à venir. On y reviendra donc. (TDG)