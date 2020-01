Des feux dissuasifs endigueront le transit aux petites douanes

Puisque les pendulaires dédaignent la carotte, voyons s’ils aiment le bâton. Ainsi peut-on illustrer ce qui pointe à l’horizon des petites douanes du sud canton et des villages qui se plaignent d’un trafic infernal. Des restrictions nouvelles ont été décidées lors d’une réunion franco-suisse ayant eu lieu ce vendredi.

Elles s’inscrivent dans une longue saga. En 2016, l’ancien conseiller d’État Luc Barthassat avait menacé de garder fermées le matin les douanes donnant accès à Certoux, Soral, Sézegnin et Chancy. Tollé! Quelques pourparlers plus tard, un accord était signé en janvier 2018. Grâce à une promotion du covoiturage, un P+R et un nouveau bus transfrontalier, les axes concernés devaient notamment voir le trafic matinal baisser de 20% à la fin de 2019. En cas d’échec cuisant, on monterait en puissance.

Or, en lieu et place d’une baisse de 20% depuis fin 2017, c’est une hausse de 20% du trafic qui a eu lieu, bien qu’une stabilisation soit perceptible depuis le printemps, preuve que les efforts n’ont pas été vains. «Le résultat n’est pas satisfaisant et il faut passer à des mesures dissuasives, voire coercitives, tranche Serge Dal Busco, ministre genevois des Infrastructures. Comme tous les acteurs, français et suisses, je suis déterminé à atteindre les objectifs.»

Des feux dissuasifs sur les axes transfrontaliers

Le durcissement initialement envisagé était de réserver le passage des frontières aux seuls covoitureurs, bus et deux-roues. Solution impliquant des refoulements de véhicules et un gros potentiel de gabegie. Il a donc été décidé de se replier sur des feux, de part et d’autre des douanes concernées, chargés de rendre les itinéraires moins attractifs. Un dispositif spécial est prévu près de Soral afin de ne pas gêner la ligne de covoiturage et le bus transfrontalier qui desservent le P+R de Viry. Pour que ces dessertes ne subissent pas le feu dissuasif, une bretelle sera bâtie, un investissement de 600’000 euros pour les Français. Les deux parties fourniront des forces pour contrôler le dispositif. Tout devrait être prêt pour le début de l’été.

«Nous comptons réduire le trafic de 20% d’ici fin octobre et si cela ne suffit pas, on rallongera l’attente aux feux, explique Serge Dal Busco. Et s’il le faut, on modifiera les horaires d’ouverture des douanes.» Les feux ne risquent-ils pas de compliquer l’accès aux villages mêmes qui souffrent du trafic? «On ne peut pas avoir tout et son contraire, réplique le conseiller d’État. Le but est de rendre l’itinéraire moins attractif.»

Route d'évitement incontournable?

«Les Soraliens continuent de souffrir d’un trafic de 10'000 à 12'000 véhicules par jour, témoigne Raoul Florez, maire. Il vaut la peine de passer par ces phases qui ont le mérite d’ouvrir le débat. Reste que je suis sûr que la nécessité de bâtir une route d’évitement s’imposera, faute de quoi Soral restera un village sacrifié au trafic frontalier. » La crainte de l’édile est renforcée par le projet de construction d’une nouvelle jonction autoroutière dans le voisinage français de la commune.

«Un contournement est à l’étude, mais une éventuelle réalisation se ferait attendre plusieurs années, commente Serge Dal Busco. Pour ma part, je me soucie de la situation actuelle et de son amélioration.»