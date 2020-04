Comment les vétérinaires font face au coronavirus

Pas plus d'abandons, constate la SPA

Les heures passées à la maison peuvent s’avérer précieuses lorsqu’elles sont partagées avec des animaux de compagnie. Ceux-ci jouent un rôle particulier lors de moments difficiles comme l'est ce confinement. Ils apportent soutien émotionnel à leurs maîtres et contribuent à réduire leur stress. Et pourtant vous avez sans doute eu connaissance d'articles alarmants annonçant l'abandon massif de boules de poils suspectées de transmettre le coronavirus. Or, les experts s'accordent à dire que ceux-ci ne sont pas vecteurs de la maladie.



Quelques cas de chats contaminés ont toutefois déjà été recensés. Une toute fraîche enquête le confirme. Une équipe de scientifiques chinois a étudié la sensibilité du coronavirus sur le chat, le chien, le furet, le porc, la poule et le canard. Les résultats de leurs recherches ont été publiés le 8 avril dans la revue «Science». On y découvre que le chat est bel et bien sensible au nouveau virus: les félins peuvent l'attraper et se le transmettre entre eux. Mais pas de panique, le risque semble très limité. Tout comme pour le furet. En revanche, le chien est très peu menacé et porc, poulet et canard ne le sont pas du tout.



«Le seul risque serait qu'une personne contaminée caresse un chien juste avant qu'une personne saine ne le fasse. Mais comme sur la plupart des objets, le virus ne survit pas très longtemps sur les poils. Le facteur risque est quasiment nul», rassurait récemment Alain Zwygart, administrateur de la société vaudoise pour la protection des animaux, dans un article de la Communication suisse Quatre pattes. Et de rappeler que ceux-ci ne développent pas la maladie comme nous: «Je suis donc confiant, les Romands savent prendre soin de leurs animaux et c'est une occasion unique de le faire, estime l’ami des bêtes. Rester à la maison, leur consacrer du temps et toute l'attention qu'ils méritent.»



Cela semble être le cas à Genève. «Nous n'avons pas enregistré plus d'abandons que l'an dernier à la même époque, constate Jacques Ferrand, directeur du refuge de la Société pour la protection des animaux (SPA). Même si tout abandon reste un abandon de trop...»



Pour limiter les risques de propagation du coronavirus, la grande majorité des refuges animaliers suisses ont fermé leurs portes au public. «Les visites et les placements sont suspendus, confirme Jacques Ferrand. Ce sont les employés qui prennent soin des animaux et assurent les promenades de chiens normalement confiées à des bénévoles.» Le personnel ne manque pas de travail, note le directeur du refuge de la SPA Genève: . «Nos 15 collaborateurs sont partagés en deux équipes qui ne se croisent pas. Ils travaillent de 7h30 à 20 heures.»



Plus d'information sur le site de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.