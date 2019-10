Comment jongler avec les tarifs du Léman Express

Plus de 200'000 prix. Ce sont les possibilités de tarifs qu’inclut la matrice du Léman Pass, le sésame transfrontalier qui, dès le 15 décembre, ouvrira les portes du réseau régional Léman Express.

Des séances publiques viennent d’exposer la nouvelle offre ferroviaire qui suscite des questions récurrentes, notamment sur les rabais ou la combinaison avec les abonnements existants. Deux éléments font mal. D’abord, si le Léman Pass prévoit des décomptes «junior», aucune faveur n’est prévue pour les aînés. Les dix opérateurs concernés n’ont pas trouvé d’accord sur ce point après sept ans de pourparlers, lesquels devraient toutefois se poursuivre.

Autre point sensible: les bornes et sites vendant les tickets Léman Pass ne devraient pas questionner l’usager sur son éventuelle possession préalable d’un abonnement comme celui donnant accès à la zone 10 Unireso, soit la quasi-intégralité du canton. Or, c’est un titre que possèdent environ 100'000 personnes. Lesquelles, lors d’un voyage transfrontalier, risquent de payer à double la partie de leur trajet se déroulant sur sol genevois.

Un piège à éviter

Il semble improbable qu’un critère soit ajouté aux logiciels d’ici à décembre. «Il sera sans doute de la responsabilité du client de savoir si une partie de son trajet est déjà couverte par un abonnement», confirme le responsable de la communauté tarifaire, Rémy Burri. Ce client aura donc intérêt à prendre pour point de départ d’un ticket transfrontalier la dernière halte genevoise sur son parcours. Dans le cas d’un voyage vers la Haute-Savoie, ce sera Chêne-Bourg, sauf s’il grimpe dans un RegioExpress qui ne s’y arrête pas, auquel cas ce sera les Eaux-Vives. Bref, on devra jongler un peu pour éviter d’être tondu…

En utilisant le calculateur de tarifs du site Lemanpass.com, nous avons simulé un exemple concret, celui d’un Versoisien voulant visiter Annecy. S’il rentre ses points de départ (la halte de Pont-Céard) et d’arrivée (la capitale haut-savoyarde) dans le calculateur, en choisissant de ne payer que le simple trajet, sans les zones tarifaires environnant ces gares, un tarif de 23 fr. 70 s’affiche.

S’il préfère acheter la zone couvrant le canton de Genève puis le trajet jusqu’à Annecy, le calculateur lui propose une formule à 19 fr. 90. Un bel écart qui restera théorique, assurent les responsables tarifaires. Selon eux, les automates seront programmés pour proposer au voyageur la formule la plus favorable.

Monter son ticket en kit

Mais ce Versoisien est sceptique. Il fouine et s’aperçoit qu’il est encore plus avantageux de scinder ses achats. Il peut en effet acquérir un ticket standard genevois à 3 fr. (un SMS suffit et on peut même s’en passer si on est abonné) puis un billet Léman Pass pour Annecy à 16 fr. 30 au départ de Chêne-Bourg, la gare la plus proche d’Annecy encore couverte par le ticket standard. Voyager avec ces deux billets lui revient à 19 fr. 30, une économie de 60 centimes par rapport à la combinaison précédente.

Au passage, si on examine la différence entre les tarifs exigés au départ de Pont-Céard et Chêne-Bourg, on remarque que la traversée du canton de Genève par le rail serait facturée 7 fr. 40 dans le premier cas dont on a dit qu’il restera théorique. C’est plus du double d’un ticket Unireso zone 10 à 3 fr. qui permet d’effectuer cette même traversée. Le premier prix est plus proche de la réalité des coûts et démontre à quel point les tarifs en force à l’interne du canton sont subventionnés.

Autre option d’achat scindé: au prix de 4 fr. 90, un ticket Léman Pass cumulant les zones tarifaires 10 (Genève) et 210 (Annemasse) se conjugue avec un billet Annemasse-Annecy acquis sur le site des trains régionaux (TER) Auvergne-Rhône-Alpes, pour l’équivalent de 12 fr. 90. Soit un total de 17 fr. 80 et une économie de 5 fr. 90 (–25%) par rapport au trajet sec.

Un «truc» pour les aînés

Cette réduction provient simplement d’un jeu sur les combinaisons possibles de titres, sans qu’on n’ait fait jouer les possibilités liées aux rabais usuels. Si les nouveaux titres transfrontaliers Léman Pass prévoient des remises pour les juniors, aucune faveur n’est prévue pour les aînés. Et que se passerait-il si notre Versoisien était âgé de 67 ans? Il s’acquittera d’un ticket genevois à prix réduit (2 fr., voire zéro s’il est abonné Unireso), obtiendra son extension vers la zone annemassienne au moyen d’une surtaxe (1 fr. 90) puis bénéficiera auprès des TER rhônalpins d’un tarif «senior découverte» mettant le trajet Annemasse-Annecy à l’équivalent de 9 fr. 70. Total: 14 fr. 60. Par rapport au trajet sec sans réduction, il économise 9 fr. 10 (–38%).

Bref, en l’attente d’une simplification, la calculette sera un indispensable accessoire de voyage. Tout comme les horaires, diffusés depuis cette semaine sur le site internet lemanexpress.ch.

La foire aux questions du réseau transfrontalier

Voici un petit florilège des questions apparues lors de certaines réunions publiques. Et des réponses obtenues.

Payera-t-on une partie d’un trajet transfrontalier en francs et l’autre en euros? Non, on paie l’entier du titre transfrontalier dans l’une ou l’autre devise, au choix.

Si je voyage de Genève en France, mon abonnement demi-tarif est-il valable? Non. L’abonnement demi-tarif n’aura pas d’impact sur les titres transfrontaliers Léman Pass. Les voyageurs provenant de l’extérieur du réseau auront, eux, droit à une fleur: si on voyage de Lausanne à Annemasse, le demi-tarif sera accordé, jusqu’à cette dernière ville. La gare la plus proche ou une réduction sera encore possible est Coppet.

Et l’abonnement général? Ce titre national sera valable jusqu’à Annemasse incluse, mais pas plus loin en France.

Sera-t-on soumis aux grèves côté français? Le Léman Express a beau tenter de créer un dispositif commun aux deux pays, il ne peut changer les lois et structures de l’une ou l’autre nation. S’il n’y a guère de grève en Suisse, la France en connaît et pourrait en connaître à nouveau. S’il s’agit des conducteurs, les mécaniciens suisses pourront mener les trains jusqu’à Annemasse. Si les gares sont aussi touchées par le mouvement social, les convois ne pourront circuler que jusqu’à Chêne-Bourg.

Mon abonnement actuel me permet de voyager en car de La Roche-sur-Foron aux Eaux-Vives Je marche ensuite jusqu’aux HUG. Il est valable jusqu’en août 2020. Comment faire pour pouvoir rallier Champel en train? Les abonnements en cours restent valables jusqu’à leur échéance et ouvrent la porte du train. La personne en question devrait théoriquement acquérir un abonnement pour la zone 10 Unireso afin d’avoir le droit de rester à bord jusqu’à la gare suivante. On peut aussi lui conseiller de continuer avec la marche à pied. On n’ose pas lui dire de frauder, mais… Rares seraient les personnes dans de telles situations, assurent les responsables de la gestion tarifaire.

Je vais de Thonon à Genève. Mon billet me permet-il de choisir entre le train et le car? Non, ce sera l’un ou l’autre. Le car sera plus cher que le train.

J’ai un abonnement pour le canton de Genève. Que me faut-il pour aller à Annemasse occasionnellement? Il faut prendre, comme c’est déjà le cas, un raccordement qui ouvre la voie aux zones tarifaires voisines du canton. Comptez 1 fr. 90 pour accéder à une des trois zones haut-savoyardes voisines ou 1 fr. 60 pour l’une des deux zones gessiennes.