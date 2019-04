Combat entre Booba et Kaaris: ils ont signé, ce sera en décembre à Genève

Achetez le pop-corn, faites vos paris: la perspective d’un combat à Genève entre les rappeurs français Booba (42 ans) et Kaaris (39 ans) se rapproche sérieusement. Pour rappel, les deux anciens associés et amis s’étaient affrontés à l’Aéroport d’Orly en août dernier, à coups de ceintures et de parfums dérobés dans les rayons du magasin adjacent. Bagarre pour laquelle ils ont écopé chacun de 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d’amende. Depuis quelques mois, c’est sur un octogone que les rappeurs veulent déplacer leur affrontement. Seulement le MMA, forme très libre de combat, n’est pas autorisé sur le territoire français. Mais en Suisse, oui. Genève s’est d’ailleurs fait une spécialité dans l’accueil de ces affrontements souvent violents. Depuis quelques mois, c’est donc l’organisateur genevois de combats SHC (Strength and honor championship), l’un des plus grands d’Europe, qui tente d’officialiser la rencontre. Mais les deux parties ne parvenaient pas à trouver un accord. C’est enfin chose faite depuis vendredi: Après que Booba a signé en direct chez Cyril Hanouna, Kaaris a publié sur Instagram une vidéo le montrant en train de compléter et signer le contrat. Selon ce qu’on y voit, il aura lieu en décembre et le vainqueur remportera 1,5 million d’euros, contre 500 000 pour le perdant.

Lieu encore inconnu

Où accueillir les deux rappeurs-boxeurs? Raïd Salah, ancien combattant et organisateur du SHC, n’officialise pas encore le lieu exact du combat, mais confirme que ce sera à Genève. Il évoquait hier soir sur Léman Bleu «un événement privé avec un public limité». Les pistes de l’Arena et de Palexpo tombent donc à l’eau, leurs responsables nient d’ailleurs toute possibilité d‘accueillir l’emblématique cage octogonale. Ce ne sera pas non plus au Théâtre du Léman, qui avait accueilli le dernier tournoi de MMA organisé par SHC. «De toute façon je n’accepterais pas», s’exclame son directeur Claude Proz. Pour rentabiliser le combat, il semble donc que SHC mise sur le pay-per-view, c’est-à-dire la retransmission en direct et payante de leur affrontement, dont chacun touchera 40% des recettes. En attendant le lieu et la date exacts du combat, les rappeurs se préparent déjà sportivement. «Ils sont en train de s’entraîner sérieusement», révèle Raïd Salah. Pour Booba, leur futur affrontement officiel s’inscrit dans une démarche de réconciliation. «Que la paix commence», a-t-il réagi sur les réseaux sociaux. S.Z. (TDG)