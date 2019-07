Colza et tournesol, l’or jaune genevois

Tournesol, colza, cameline, carthame, lin, noisette, noix, pavot, pépin de courge… Les matières premières transformables en huiles sont légion à Genève. Pourtant seules les deux premières y sont produites de façon conséquente. Avec l’olive et surtout la palme, elles forment les quatre principales sources d’huile végétale alimentaire en Europe. L’huile de colza et celle de tournesol sont principalement des huiles comestibles, mais elles peuvent également être utilisées en cosmétique ou dans le domaine du bien-être.

Genève, à en croire geneveterroir.ch, compte quinze producteurs d’huile et neuf sous la forme d’huile GRTA*. Hansruedi Roder, paysan à la Ferme de Mâchefer, à Versoix, en fait partie. Cette certification lui donne accès à des consommateurs qui veulent du local. Certains restaurateurs s’y montrent très sensibles, par exemple. Ce mode de production éthique et social constitue un plus pour le paysan de Versoix: «La tendance est au local et au bio, comme je ne produis pas bio, au moins je suis GRTA…»

Presser l’huile soi-même

Hansruedi Roder s’est lancé dans la production d’huile en 2006. «On était en pleine période de baisse des prix des matières premières, mais les prix pour les consommateurs ne diminuaient pas. Les intermédiaires augmentaient leur marge et ça me tendait. Il fallait que j’augmente la valeur ajoutée de mes productions. Comme je produisais déjà du colza et du tournesol que je vendais à la coopérative, je me suis dit qu’il fallait essayer. J’ai décidé d’augmenter la gamme de mes produits.»

Le paysan se lance ainsi dans la production d’huile avec deux amis, Denis Pinget et Patrick Abbé, en créant l’association Carthagène, devenue depuis une Sàrl. Ils achètent trois presses (une se trouve à Mategnin, les deux autres à Jussy et Versoix). Les associés se répartissent le travail: les presses et les cuves sont chez chacun d’entre eux, seule la mise en bouteille est réalisée uniquement à Versoix. Les deux premières années, ses huiles sont toutefois pressées au moulin de Sévery, dans le canton de Vaud.

Hansruedi Roder produit des huiles de colza et de tournesol, mais aussi de lin, de pavot, de carthame, de cameline et bientôt de chanvre. Elles sont majoritairement pressées à froid. Il produit également une huile de tournesol à l’ancienne. Un processus qui implique une torréfaction, réalisée à Mategnin. Cette dernière augmente le rendement et amplifie le goût, par caramélisation des sucres, dite réaction de Maillard.

«Changer de ligue»

Au début, Hansruedi Roder vendait ses huiles à la ferme, aux marchés de Noël ou d’automne et par le biais de paniers à l’Espace terroir. Mais au bout de quelques années, la grande distribution s’est intéressée à sa production.

«Migros, qui cherchait à étoffer sa gamme de produits GRTA, m’a contacté. Elle m’a d’abord acheté trois huiles, le lin, le colza et le tournesol. Maintenant, seulement le lin et le colza.» Changement subit de paradigme pour l’agriculteur de Versoix: «Tout à coup, c’est comme si on changeait de ligue, s’amuse M. Roder.» De fait, un accès à la grande distribution lui permet d’écouler des quantités bien supérieures à précédemment. Mais c’est dangereux. «Je vends 50% de mes huiles à Migros, c’est risqué, s’ils veulent que cesse notre collaboration. Donc à présent, on cherche à se diversifier. Peut-être dans la savonnerie.» Sur une production de 5000 à 6000 litres par an, Hansruedi Roder en écoule 2500 à 3000 litres par le biais du grand distributeur. Un avantage par rapport à d’autres producteurs, mais qui a également des exigences. «Migros demande des analyses, on a un suivi du produit, ce qui nous a fait progresser au niveau qualitatif puisqu’ils ont leurs propres laboratoires, explique M. Roder. Ils font des tests pour vérifier qu’il n’y a pas de résidus ou que cela reste dans les normes.» Après quelques années de collaboration, le géant orange lui a proposé de faire de la lentille. Hansruedi Roder s’y est mis. Et la collaboration se poursuit. Depuis peu, un autre grand distributeur l’a contacté pour des lentilles et des pois chiches. «Ceci va dans le sens d’un engouement des consommateurs pour les protéines d’origine végétale.»

*Genève Région – Terre Avenir, une marque de garantie créée en 2004 qui certifie la qualité, la proximité, la traçabilité et l’équité, soit des conditions de travail justes.

Engrais verts et vers de terre

Christophe Bosson, du domaine Terre d’Esize, à Aire-la-Ville, produit de l’huile depuis 2005. Principalement du colza et du tournesol. Comme environ 30% des champs de colza cultivés à Genève, et c’est une particularité en Suisse, il ne laboure pas son champ. «Cette oléagineuse met longtemps à grandir, des salissures viennent inévitablement pousser autour. Pour m’en préserver, je sème des plantes compagnes, un système d’engrais vert afin que le sol ne se salisse pas. L’hiver, ça gèle, et au printemps, on retrouve un champ propre.» Comme la charrue disparaît, le semis d’engrais verts en interculture (période entre deux cultures) permet d’avoir des sols couverts tout au long de l’année. Ceci favorise l’activité biologique du sol. Ce sont les vers de terre qui travaillent la terre. «Mes sols en ont davantage depuis que je pratique ainsi. De plus, le bilan est très positif, il y a une économie en fuel et en CO2. Dans tous les cas, cette technique me permet d’éviter un herbicide et fait qu’on a des sols plus vivants, elle me convient tout à fait. »

Les premières réflexions sur l’agriculture sans labour se sont faites dès les années 90. À Genève, elles ont été développées par les techniciens d’AgriGenève. Christophe Bosson s’y est mis dans les années 2000. La réussite a mis un peu de temps à s’installer mais depuis 2005, cela fonctionne, et plutôt bien. Cette technique, une forme de permaculture, offre une récolte de meilleure qualité.Quant au produit final, l’huile est élaborée au moulin de Sévery, situé près d’Apples, dans le canton de Vaud, ce qui vaut à Christophe Bosson de ne pas être labélisé GRTA. «Je travaille avec eux depuis le début et j’en suis absolument satisfait, dit-il. Je sais cultiver du colza, mais pour la transformation, il y a des métiers que je ne maîtrise pas. À Sévery, ils font ça très bien, je leur demande la plus haute qualité et c’est ce qu’ils font.»

Le colza est ainsi broyé puis pressé, l’huile qui en sort est laissée en décantation pendant vingt-quatre heures puis mise en bouteille. «Nous faisons tout pour préserver un maximum le produit afin de préserver sa qualité», explique Christophe Bosson. Le rendement est moindre que dans l’industrie, où l’oléagineuse est chauffée. «Mais avec cette première pression à froid, on obtient les omégas 3 et 6 en équilibre 1,5. Soit un oméga 3 pour trois omégas 6, ce qui est idéal pour le corps. Même l’huile d’olive n’a pas cette qualité-là», explique l’agriculteur. Cette qualité lui a d’ailleurs valu plusieurs médailles.

Christophe Bosson vend son huile de colza dans les épiceries fines, les marchés paysans et au Coin de campagne, aux Acacias. Quant à son huile de tournesol, produite par méthode traditionnelle, elle est forte et marque le goût, ce qui la rend très intéressante. F.K.