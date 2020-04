«Ce salon sera une bouffée d’oxygène!»

Le week-end de Pâques venait à peine de se terminer que cinq marques historiques de la Messeplatz – Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard et Tudor – annonçaient leur départ de Baselworld et leur volonté commune d’organiser un salon horloger à Genève, avec la Fondation de la haute horlogerie, aux mêmes dates que Watches & Wonders: en avril2021. Une décision justifiée par des différends financiers suite à l’annulation de l’édition 2020 pour cause de crise sanitaire.

Trois jours plus tard, c’était au tour des marques du groupe LVMH (Hublot, Bulgari, TAG Heuer et Zenith) de claquer la porte de la foire bâloise. Pour le groupe MCH, organisateur de l’événement, il ne faisait aucun doute que cet exode groupé «a été planifié depuis un certain temps». Selon nos sources, il semble cependant que Rolex & Cie ont entamé ces discussions la veille du Vendredi-Saint. On est donc loin du complot organisé…

En revanche, il ne fait aucun doute que le torchon brûlait entre Baselworld et ses exposants depuis plusieurs années. À cause de divergences de vues sur l’avenir du salon et des prix au mètre carré, jugés prohibitifs. Conseiller d’État chargé du Développement économique, Pierre Maudet, lui, n’a jamais caché son désir de convaincre les marques genevoises d’exposer dans leur ville, «berceau de l’horlogerie suisse».

«Mes premières discussions à ce sujet datent de 2014», admet-il. À ses yeux, il ne faisait aucun doute que des maisons comme Rolex ou Patek Philippe devaient, un jour ou l’autre, se raccrocher au wagon du SIHH.

Quelle a été votre réaction lorsque vous avez été informé de l’intention de ces marques de quitter Baselworld?

L’horlogerie est un secteur important pour le canton en termes de ressources fiscales et d’emplois. Je suis donc en contact régulier avec des marques comme Rolex, Patek Philippe et, dans une moindre mesure, Chopard. Comme je le suis d’ailleurs avec le groupe Richemont. Je me rendais chaque année à Bâle pour les rencontrer. Et depuis quelque temps, ces discussions sont apparues en toile de fond. Pourquoi ont-elles décidé de tirer la prise maintenant? Ce choix est de leur responsabilité. Je le regrette pour Bâle, mais je ne peux que me réjouir pour Genève. Il y a une cohérence, une logique, de réunir tous les acteurs de cette industrie dans une unité de lieu et de temps.

Le fait de voir ces fleurons de l’industrie «revenir» à Genève, malgré leur attachement et leur passé avec Baselworld, doit être une satisfaction pour vous.

Lors des états généraux du tourisme en 2018, nous avions défini trois axes de communication pour valoriser Genève comme destination: l’horlogerie en fait partie, avec l’eau et les sciences, notamment au travers de l’inauguration de la plage des Eaux-Vives et l’ouverture du Portail de la science au CERN. L’horlogerie fait partie de l’ADN de Genève. Cette annonce tombe donc plutôt bien, car cela fait écho au concept que nous avions envie de développer avec Adrien Genier, directeur de Genève Tourisme. Cette année, avec la Fondation de la haute horlogerie, organisatrice du salon Watches & Wonders, il était déjà question que la population genevoise s’approprie ce domaine d’activité qu’est l’horlogerie, avec la visite de certaines manufactures ou de musées existants comme celui de Patek Philippe, avec des conférences sur le sujet et des ateliers de découverte et d’initiation…

Ce projet, baptisé «In The City», était dans les tiroirs depuis longtemps, mais il avait été compliqué à mettre en place. Ce sera plus facile désormais.

C’est clair, ce mouvement crée une disponibilité. Une ouverture. Nous avons désormais une marge de manœuvre pour discuter. Mais pour l’instant, ces marques sont encore dans la phase de résiliation avec Baselworld. Il y a encore des aspects administratifs et juridiques à régler. Le contenu de ce futur salon est encore flou.

Comment l’imaginez-vous, ce nouveau salon?

La seule certitude, c’est que Palexpo sera à disposition. Sous quelle forme sera-t-il organisé? C’est encore l’inconnu. Y aura-t-il un seul grand salon? Ou sera-ce plusieurs salons qui se juxtaposent dans un même lieu? Je ne peux pas répondre. Il existe en tout cas un consensus pour une rencontre physique en avril 2021 et un momentum pour que ça se passe à Genève… Mais, on l’a vu avec le SIHH par le passé, il y a souvent d’autres marques qui veulent organiser des salons parallèles chez elles, à l’instar de Frank Muller, ou dans des hôtels de la place. Cela ne me pose pas de problème.

Mais vous avez certainement des envies, non?

Lorsque j’ai discuté avec MM.Lambert, Dufour et Stern (ndlr: respectivement CEO des groupes Richemont, Rolex et Patek Philippe), je leur ai soumis deux souhaits: l’importance que cette manifestation intègre le nom de Genève dans son appellation et la dimension publique qu’elle devrait avoir. Comme nous l’avons fait avec le Grand Prix d’horlogerie, il y a une fierté à susciter auprès de la population. Je pense qu’ils m’ont entendu et ne m’ont pas démenti.

Pouvez-vous estimer l’impact économique que cet événement aura sur le canton

Pour le Salon de l’auto, qui est une manifestation très rodée, on parle d’une retombée de 250millions de francs. Pour un événement comme celui-ci, cela pourrait se chiffrer à plusieurs dizaines de millions. Si je fais une extrapolation par rapport au SIHH, avec le nombre d’emplois dans l’événementiel, on pourrait arriver à une somme entre 100 et 120millions de francs pour la région. Pour les entreprises et les emplois durement touchés par le Covid-19, ce sera une bouffée d’oxygène bienvenue.

Il y a déjà des craintes que Genève, à l’instar de Bâle, profite de cet événement pour gonfler les tarifs dans les hôtels ou les restaurants…

Les autorités s’impliqueront pour obtenir des conditions-cadres, afin d’éviter les erreurs. Lorsque j’ai informé le président des hôteliers genevois, Thierry Lavalley, de la bonne nouvelle, nous avons aussi discuté de la nécessité de travailler ensemble, main dans la main, pour que ce mois d’avril 2021 soit bénéfique à tout le monde.

Pour les hôtels, les restaurants, l’événementiel, frappés lourdement par la crise du coronavirus, ce salon est une lumière au fond du tunnel…

Pour tous ces secteurs d’activité, 2020 s’avère déjà en effet une année très difficile. Mais on peut s’attendre à ce que, dans une année, l’économie aura redémarré. Avril2021 doit être un mois où l’hôtellerie et la restauration pourront tirer leur épingle du jeu. Sans tomber dans l’excès. Il n’est pas question de vouloir se refaire en multipliant les prix par trois ou quatre. Évidemment, je ne peux donner aucune garantie. J’estime cependant qu’ensemble, nous pouvons créer un élan positif pour l’image de la ville et nous ne pourrons le faire qu’en suscitant une adhésion au sein de la population.