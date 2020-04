«Il ne faut pas tout gâcher en un week-end, tout écart se paiera cash»

Alors que la population genevoise est priée de résister aux attraits du soleil printanier en ce week-end pascal, le canton est loin d'avoir tourné la page de la pandémie de coronavirus. C'est ce que montre le dernier décompte quotidien publié samedi par le service du médecin cantonal.

On déplore sept décès supplémentaires, portant le total à 144 dans le canton depuis le début de l'épidémie. Avec une vingtaine de nouvelles entrées, on recense 364 patients hospitalisés, dont 48 aux soins intensifs, parmi lesquels seuls quatre ne sont pas intubés. Une quinzaine de personnes ont pu quitter l'hôpital, portant le total à 463 personnes tirées d'affaire. Le canton totalise désormais 4310 personnes testées positives au COVID-19; 49 d'entre elles l'ont été durant la journée de vendredi.

Incidence record à Genève

À l'échelle nationale, la Suisse totalisait samedi 831 décès liés au coronavirus, selon le pointage quotidien de l'Office fédéral de la santé publique. Mais selon les données des cantons, la barre des mille morts a été franchie vendredi déjà avec 1009 cas. La Suisse connaît toujours l’une des incidences les plus élevées en comparaison internationale avec 290 cas en moyenne pour 100'000 habitants. Genève (avec une moyenne de 806) est désormais davantage touché que le Tessin (793) si l'on prend l'incidence au prorata de la population. Viennent ensuite Vaud (591,8) et Bâle-Ville (518,1).

Alors que la maladie ne relâche pas son étreinte sur la ville, la population est instamment priée de ne pas baisser la garde et de continuer à respecter les consignes de distanciation sociale, malgré le beau temps et les températures estivales. Selon le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES), pas moins de 72 amendes d'ordre ont été infligées durant la seule journée de vendredi à des personnes qui ne respectaient pas la distance minimale de 2 mètres (46 cas) ou l'interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes (26 amendes). Ce total constitue un dixième du total des amendes de ce type infligées depuis la mi-mars (721 en tout).

Un dispositif vigilant

Des centaines de personnes issues de corps tels que les pompiers volontaires, la protection civile ou les samaritains épaulent des forces de police très présentes dans le but de faire respecter ces consignes. «Le dispositif est maintenu tout le week-end avec la plus grande vigilance, avertir Laurent Paoliello, au nom du DSES. L'essentiel est de respecter les distances. Il ne faut pas tout gâcher en un week-end, tout écart se paiera cash dans dix jours et pèsera sur les décisions à prendre au sujet du confinement.»

Vendredi, la police a dû intervenir dans certains lieux trop bondés. Le parc des Eaux-Vives a été en partie évacué en fin de journée et l'un de ses parkings condamnés. «Cela s'est fait sans recourir à la répression, commente Laurent Paoliello. Les gens étaient de bonne foi. Quand vous entrez dans un parc, vous ne pouvez pas savoir combien de personnes s'y trouvent déjà.»

Une intervention a eu lieu également à Hermance, commune qui a déjà jugé nécessaire de condamner l'accès à sa plage. Couvert d'estivants, le ponton sur le Rhône situé au bas de la promenade du Prieuré-de-Saint-Jean a été évacué vendredi. Son accès est condamné ce samedi par des rubans de police. C'est aussi le cas de la pointe de la Jonction. Sur les rives, les forces de l'ordre sont très présentes, patrouillant tant en voiture qu'en rollerskate.