Bientôt, les cantonniers pourraient verbaliser

Imaginez des cantonniers communaux autorisés à mettre des amendes d’ordre aux véhicules mal parqués. C’est le rêve de certaines communes, à l’image de Presinge, qui en a fait la demande l’année dernière au Canton.

Le Département de la sécurité, alors dirigé par Pierre Maudet, avait donné une réponse positive sur le principe au maire Pierre Broquard. Or, comme l’indiquait ce dernier dans une lettre parue dans notre courrier des lecteurs, le Canton a suspendu son accord. «On nous avait d’abord dit que ce serait en ordre pour ce printemps et maintenant on nous répond que ça ne va pas être possible. Pourtant, les communes de Dardagny et Russin ont un employé communal qui est autorisé à verbaliser. Il y a une réelle inégalité de traitement!»

Contacté, le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, désormais dirigé par Mauro Poggia, indique qu’il ne s’agit pas d’une inégalité de traitement ni d’un changement d’avis, mais plutôt d’une suspension d’autorisation dans l’attente de la mise en place d’un règlement permettant de clarifier la situation. «La loi autorise une Commune à engager un contrôleur municipal du stationnement entièrement dédié à cette tâche, comme c’est le cas à Dardagny et Russin, indique André Castella, secrétaire général adjoint. Mais le cadre légal de cette pratique et son éventuel élargissement aux cantonniers doivent être définis par un règlement avant que nous ne puissions délivrer d’autres autorisations.»

Le document est en cours de réalisation. En attendant ce cadre légal, toutes les demandes des communes sont suspendues. (TDG)