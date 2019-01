Bertrand Reich veut aider le PLR à «tourner la page»

Un premier candidat brigue la présidence du Parti libéral-radical genevois. Après avoir été conseiller municipal au Grand-Saconnex, adjoint au maire d’Aire-la-Ville ou administrateur provisoire à Vandœuvres, l’avocat Bertrand Reich, 56 ans, se met à disposition du PLR, dix jours après qu’un parti divisé a maintenu, à une majorité relative, sa confiance en son magistrat Pierre Maudet, suscitant le retrait de la présidence actuelle.

Présider aujourd’hui le PLR, n’est-ce pas masochiste?

On m’a demandé si j’étais totalement raisonnable. Dans les conditions actuelles, mon souhait est de ramener de la sérénité au sein du PLR afin que nous refassions de la politique, puisque notre objectif est de contribuer à construire la cité. Ce n’est pas masochiste, c’est ambitieux.

Qu’avez-vous voté lors de l’assemblée du 15 janvier?

Mon but est de tourner la page et d’affirmer que cela n’est plus un sujet. Je suis fier que mon parti l’ait abordé démocratiquement et que chacun ait pu s’exprimer. Si je vous répondais, cela me marquerait d’une façon que je ne souhaite pas car, pour moi, ce n’est plus un enjeu.

Si vous étiez Pierre Maudet, resteriez-vous en poste?

Je ne suis pas à sa place et le choix lui appartient, dans un dialogue entre lui et sa conscience. Le parti ayant débattu, il faut construire dans ce contexte.

Quel est votre diagnostic sur l’état du PLR?

C’est un parti qui s’est exprimé d’une façon qui n’est effectivement pas unanime, mais la teneur des débats s’explique par le fait que le PLR reste animé par une très forte motivation pour développer de nouveaux projets et avancer. En ce moment clairement difficile, je crois que le PLR aura la capacité de se tourner vers l’avenir pour faire de la politique.

Quelle est votre recette pour sauvegarder l’unité du PLR tant que faire se peut?

Il s’agira d’abord de constituer une équipe diversifiée et motivée qui veuille aller de l’avant, puis de présenter des projets et d’avancer.

Un succès pour le PLR est-il encore possible aux élections fédérales dans ce contexte?

Rien n’est impossible. Je ne serais pas candidat si je pensais que tout est fixé d’avance. On a besoin d’une vision porteuse pour les Genevois qui ont des vrais soucis: le logement, une mobilité qui s’est dégradée, des commerces qui disparaissent avec les achats en ligne, lesquels ont aussi un impact sur l’immobilier où la notion de lieu passant n’a plus guère de sens. On peut aussi citer la caisse de pension de l’État, la fiscalité, nos liens avec la Confédération, ou les personnes qui restent au bord de la route en raison d’un handicap ou d’une perte d’emploi. Voilà les vraies questions.

Quels sont vos atouts pour assumer cette présidence?

Je veux pacifier les troupes pour aller de l’avant. Je suis d’un tempérament calme, consensuel. Ces caractéristiques ne sont pas toujours des atouts en politique, où on cherche des profils tranchés, mais elles peuvent en l’occurrence permettre de rassembler. C’est en tout cas l’avis d’un certain nombre de personnes qui soutiennent ma candidature.

Vous êtes un ancien libéral, ce qui braquera les radicaux…

Je ne crois pas. La différence politique entre les deux partis d'origine porte sur le rôle de l'État, ce qui n'est pas rien, mais il y a convergence sur toutes sortes de sujets. Je ne perçois pas de clivage entre radicaux et libéraux dans la réalité du parti et ce n'était pas la ligne de fracture qui apparaissait lors de l'assemblée générale du 15 janvier.