Berne donne son feu vert aux trains français du Léman Express

Dans le compte-à-rebours qui court à moins de dix semaines de la mise en service du Léman Express, c'est un ouf de soulagement. L'Office fédéral des transports (OFT) vient d'autoriser l'exploitation en Suisse des trains de type Regiolis du constructeur français Alstom que la région Auvergne-Rhône-Alpes a acquis, à 17 exemplaires, pour desservir, dès le 15 décembre, le réseau transfrontalier Léman Express. «L'office délivre son autorisation ce mardi», confirme Florence Pictet, au nom de l'OFT.

La nouvelle avait déjà été éventée lundi soir par le directeur de la région Ouest, lors d'une conférence organisée à Genève par l'association Alp Rail. Alain Barbey a précisé avoir obtenu confirmation de l'autorité de tutelle française que le même sésame serait octroyé d'ici au 16 octobre aux modèles Flirt du Thurgovien Stadler que les CFF ont acheté.

«Nous serons en possession des homologations avant le 21 octobre, date à partir de laquelle cela devenait critique», a déclaré le dirigeant. Les responsables suisses du Léman Express avaient dans un premier temps souhaité obtenir le feu vert pour le matériel roulant helvétique avant la mi-juin, afin de s'épargner l'écueil d'une nouvelle procédure européenne en matière de sécurité ferroviaire, instituée dès cet été. L'obstacle n'aura donc pas été évité, mais sans que cette péripétie ne prenne un tour rédhibitoire.

Pour rappel, les deux pays ont failli à se mettre d'accord sur un matériel commun pour exploiter le réseau. Les deux types de trains ne pourront notamment pas être accouplés pour circuler en double rame.

Le Regiolis n'a jamais été exploité en service commercial en Suisse. Il est livré pour la première fois dans une version tricourant, capable de supporter les deux électrifications pratiquées en France (25 et 1,5 kilovolts) ainsi que celle pratiquée en Suisse (15 kV).

Quant au Flirt, il roule déjà en Alsace. Mais il devait à nouveau réussir son examen d'entrée en France du fait que le modèle fourni au bassin genevois (la flotte du Léman Express en comptera 23) est d'une génération ultérieure et est notamment équipé, comme le Regiolis, d'un système de sécurité avant-gardiste, développé par Alstom pour les deux types de train.

Conséquence de ces sésames successifs, la formation des quelque 150 mécaniciens sur les deux types d'automotrices va pouvoir commencer, sans doute déjà ce vendredi concernant l'apprentissage de la rame française par les équipes helvétiques. Il est prévu que les personnels des deux pays pilotent les rames tant françaises que suisses. Mais es mécaniciens se cantonneront à leur territoire d'attache: le pilote CFF cédera les commandes à son collègue SNCF en gare d'Annemasse et vice-versa.

Les rames devraient être dédiées en priorité à certaines lignes, a indiqué lundi soir Alain Barbey. Si tant les Flirt que les Regiolis assureront la desserte régionale sur sol suisse4 de Coppet à Annemasse, les rames helvétiques devraient se spécialiser au-delà de la cité frontalière sur la ligne 2 du Léman Express, menant à Annecy, alors que les trains Regiolis deviendront coutumières des lignes du Chablais (terminus Évian) et de la vallée de l'Arve (terminus Le Fayet-Saint-Gervais). À noter que les trains à deux étages qui assurent le service RegioExpress (RE) – et qui rouleront entre Annemasse et Saint-Maurice en ne desservant que les gares principales – disposent déjà des permis nécessaires.