Avec la reprise, l’inquiétude grimpe dans le tram

«Tenir sa distance dans le tram, ça devient dur.» Abordée ce mardi matin à Cornavin, à l’arrêt du 14, Alexandra n’est pas la seule de cet avis alors que Berne doit dicter cette semaine son plan pour la relance des transports en commun après l’épidémie. Plus loin, Marie nuance: «Ça va encore tout juste, mais il commence à y avoir du monde dans les trams et les bus.»

Sur la même ligne, à l’arrêt Palladium, Christelle est plus sévère: «Depuis lundi, on ne peut plus se distancer, il faut rétablir les cadences normales sans attendre le 11 mai.» Guettant le Léman Express, Bruno n’a pas le choix: «Il faut éviter les transports si on peut car garder l’écart en heure de pointe est déjà compliqué, mais moi, j’ai perdu mon permis…»

En cette heure de pointe matinale, les constats diffèrent selon les lignes. Sur le Léman Express, chaque passager a son compartiment de Cornavin aux Eaux-Vives. Le tram 17 qui arrive dans cette dernière gare d’Annemasse, lui, ne permet plus de s’isoler. À bord, personne ne veut parler. Le tram 12 qui le suit de près est en revanche quasi-vide: on débarque à Bel-Air à six dans une rame de 65 sièges. Certains usagers affichent une pleine sérénité. «Je n’ai rien changé de mes habitudes, je n’ai pas peur», assure Florent.

Quelles solutions? Farid, comme bien d’autres, prône des cadences renforcées. Quant au masque, il divise. «C’est la seule solution», assure Claude. «S’il le faut, on le mettra», se résout Jessica. «S’il y a plus de monde, j’en mettrai un pour protéger autrui, prédit Christelle. Mais ceux qui les utilisent déjà le font, à mon avis, en se croyant protégés, à tort.» C’est ce qui rebute Alexandra: «C’est une sécurité illusoire, surtout quand on ne sait pas utiliser son masque!»

Aux TPG, on juge que la densité à bord n’est pas encore critique, avec 60% de l’offre normale assurée (une hausse a eu lieu lundi) pour 15,6% de l’affluence usuelle. Une lente reprise de la fréquentation est observée depuis mercredi. Lundi prochain, des renforts sont prévus sur les lignes 37, 68, 70 et L.