Avec la chaleur, les plantes prolifèrent dans le Léman

Du nageur pâquisard au propriétaire de bateau, les usagers du lac sont nombreux cet été à se plaindre des plantes aquatiques. Avec la chaleur, les macrophytes du Léman ont tendance à grandir et fleurir au ras de l’eau. Conséquence: les végétaux s’emmêlent dans les hélices des moteurs et chatouillent le ventre des baigneurs.

«Le printemps et le début d’été ont connu des températures plus élevées que les années précédentes, ce qui est favorable au développement des plantes aquatiques», explique André Baud, chef de secteur Travaux et Entretien à la Direction générale de l’agriculture et de la nature de l’État de Genève.

Si les usagers grognent, les services de l’État, eux, besognent. Depuis le début de l’été, la faucardeuse, tondeuse géante à macrophytes, tourne à plein régime dans la rade. «Tout le monde aimerait qu’on vienne chez lui en même temps, mais ce n’est techniquement pas possible, précise le chef de secteur. Nous intervenons uniquement sur le domaine public et par ordre de priorité.»

Parmi les zones du lac les plus fertiles: la Belotte, Collonge-Bellerive, le Creux-de-Genthod, Port-Choiseul et la rade. «Il y a là des hauts-fonds propices à la croissance des plantes», détaille André Baud. Lors de leur passage, les spécialistes veillent à créer des chenaux pour permettre le passage des bateaux sans perturber la vie des poissons.

Car si les végétaux contrarient les humains, ils ravissent la faune aquatique. «C’est dans ces plantes que les poissons se cachent, se nourrissent et se reproduisent», souligne le fonctionnaire. Une prolifération de ces plantes peut-elle être néanmoins néfaste pour la qualité de l’eau? «Non, ces végétaux remplissent le même rôle que les arbres sur terre, ils amènent de l’oxygène. À aucun moment ils ne risquent de perturber l’équilibre du lac. Si on les coupe, c’est uniquement pour faciliter les activités humaines.»

Le Léman abrite au total une dizaine d’espèces de macrophytes indigènes. (TDG)