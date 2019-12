Au moins 2500 étudiants «moussés» ont défilé pour le Picoulet

Au moins 2500 étudiants ont pris part dans le froid au traditionnel cortège du Picoulet vendredi matin. Au terme d'un cortège qui a débuté vers 9h, ils ont rejoint à 11h30 le parc des Bastions où de la soupe et du thé chaud les attendent. Beaucoup préfèrent terminer en beauté par une bataille géante de mousse. Le trafic a subi d'importantes perturbations, des rues ayant été bloquées pour laisser passer le cortège.

Le jeunes ont traversé la ville dans une ambiance festive, rythmée par de la musique. Le boulevard Helvétique a même été le théâtre d'un «pogo» géant (danse durant laquelle on se bouscule).

Comme d'habitude, cette tradition a rimé avec déguisements. Le Collège et l'école de culture générale Nicolas-Bouvier fait honneur cette année au cinéma, et le Collège de Saussure à la célèbre bande dessinée «Où est Charlie?» et son personnage en rouge et blanc. Les élèves du Collège Rousseau ont choisi pour thème le jaune. «La plus belle couleur, la couleur du plaisir», dit une banane.

Qui dit Picoulet dit aussi... mousse à raser à foison! Les visages des étudiants en sont recouverts. L'ambiance est déchaînée et bon enfant, mais aux alentours, des mesures ont été prises pour éviter les débordements. La Coop en face du Collège Voltaire ne vend pas d’alcool jusqu’à 11h, ni farine, œufs, liquide vaisselle, shampooing ou encore crème chantilly. Une interdiction qui vaut pour toutes les Coop qui se trouvent sur le chemin du cortège, mais qui n'ont pas empêché les élèves de venir déjà équipés...

«Je viens d’arriver et c’est cool! Je pense que les gens ont déjà pas mal bu», déclarait une étudiante du Collège et école de commerce Émilie-Gourd déguisée en martienne verte dans les Rue-Basses. Un petit stand de la Ville distribuait des bouteilles d’eau juste avant la traversée du pont du Mont-Blanc pour encourager l'hydratation.

Parcours du cortège des collégiennes et des collégiens:

Départ à 9h05 : Collège Rousseau (Avenue du Bouchet)

Départ à 9h10 : Ecole de Culture Générale Henry-Dunant (Avenue Edmond-Vaucher)

Départ à 9h05 : Collège Sismondi (Chemin Eugène-Rigot)

Départ à 9h15 (prévu normalement à 9h35) : Collège et école de culture générale Nicolas-Bouvier (Rue de Saint-Jean)

Départ à 10h15 (prévu à 9h45) : Collège Voltaire (rue Voltaire)

Départ à 10h30 : Collège Calvin (Rue Ferdinand-Hodler)

L'arrivée du cortège au parc des Bastions est prévue à 11h30.

Perturbations du trafic TPG

Pour rappel, durant le défilé des étudiants vendredi matin, les lignes 14 et 18 sont interrompues. Des navettes circulent entre les Avanchets et Bel-Air et effectuent les arrêts suivants:

Direction Bel-Air : Avanchet - Balexert - Bouchet - Franchises - Guye - Charmille - Bel-Air.

Direction Avanchet : Bel-Air - Seujet - Guye - Franchises - Bouchet - Balexert - Avanchet.