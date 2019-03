Au Palais de Justice, les travaux prennent fin

Les travaux de sécurisation du Palais de Justice, lancés en 2017, arrivent à leur terme, annonce le Pouvoir judiciaire dans un communiqué. L’entrée située au Bourg-de-Four 1 devient, dès aujourd’hui, l’unique accès au Palais de justice pour le public externe (avocats, justiciables, visiteurs).

L’accès par la porte Saint-Antoine, à la rue des Chaudronniers 9, devient pour sa part une entrée dédiée aux collaborateurs du Pouvoir judiciaire.

Le réaménagement de la porte principale doit permettre de procéder à la prise en charge de ces publics selon les besoins: «les visiteurs et justiciables seront soumis à un contrôle d’accès (X-ray et portique de détection), les magistrats et collaborateurs du Pouvoir judiciaire disposeront de badges et de portes rapides, alors que les avocats, les journalistes accrédités et les magistrats non titulaires auront un couloir prioritaire», annonce le Pouvoir judiciaire.

