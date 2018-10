Atterrissage mouvementé à Cointrin pour un vol Lufthansa

Le vol de Lufthansa LH2382, en provenance de Munich, a connu un atterrissage inhabituel ce samedi matin à l'aéroport de Genève. Comme l'a signalé le site www.20minutes.ch, l'incident n'a pas fait de blessé. Environ un quart d'heure avant l'horaire prévu pour l'atterrissage, l'alarme a été déclenchée vers 8h40. La pilote de ce petit appareil de type Bombardier CRJ 900 a alors signalé une odeur de fils brûlés dans le cockpit.

Lufthansa flight #LH2382 (operated by Lufthansa CityLine) from Munich to Geneva has declared a general emergency inbound to GVA https://t.co/xZHsl06mH9 pic.twitter.com/oF72Yvay5i