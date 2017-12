Après un lent réveil, 2017 s’est terminée en feu d’artifice

L’année 2017 a commencé plutôt timidement, sans véritables coups d’éclat. Mais elle s’est terminée en feu d’artifice, avec le maire de la Ville qui écope d’une amende de 5000 francs et des Fêtes estivales décapitées et à l’article de la mort. Entre-deux, Genève a ri des déboires de la pelouse très «spores» du Servette, pleuré la mort de Johnny, s’est émerveillé devant les Géantes de Nantes, a manifesté contre les licenciements, s’est agacé des frasques d’élus et a libéré sa parole pour dénoncer des cas de harcèlement.

En janvier, l’histoire ne commence pas sous les meilleurs auspices. Deux gros incendies ravagent des appartements à la Jonction et à la Servette, entraînant le décès de deux octogénaires. Genève sous un linceul noir, à défaut d’un manteau blanc. Car la neige se fait attendre. Il n’y a que les panneaux publicitaires qui se sont mis à l’heure d’hiver. Immaculés, ils sont aphones depuis quelques jours. En raison d’un changement d’exploitant, la plupart des 300 panneaux de la Ville ont été recouverts de blanc. Ça inspire les Genevois, qui s’approprient ces nouveaux espaces d’expression. Le 10 janvier, la neige tombe enfin, rapidement soufflée par une bise féroce. Le cocktail vent, froid et eau accouche de sculptures translucides qui enguirlandent les branches. Des stalactites glacées, il y en a aussi qui pendent au bout des nez. Les malades font déborder l’Hôpital cantonal. Même Renaud, qui chante à l’Arena, est pris à la gorge, grippé par les excès. À Veyrier et Bellevue, on aimerait bien avoir un rhume permanent pour ne plus sentir les odeurs des écopoints installés sous ses fenêtres. On respire mal à Cointrin également: l’aéroport est au bord de l’asphyxie. Il faut engager des mesures exceptionnelles lors de pics d’affluence, avec 60 000 passagers par jour, contre 40 000 en moyenne. Congestionné et pourtant rempli de courants d’air: durant l’été, une fillette réussira à déjouer la sécurité pour embarquer sur un vol direction Ajaccio!

RIE III, cannabis légal et soucis au Servette

Ce début d’année 2017 rime surtout avec troisième réforme de la fiscalité des entreprises, RIE III. Vous aussi, ça vous rappelle de bons souvenirs? On en ingurgite pendant des semaines, jusqu’à presque comprendre de quoi il s’agit. Avant que le peuple suisse ne rejette massivement la réforme. RIE III, c’est fini? Rassurez-vous, les lignes directrices d’un nouveau projet fiscal ont rapidement été dessinées. En bref, on a juste changé le nom, pour un autre tout aussi vendeur: PF 17. Le Département de la sécurité fait mieux que les Finances question nom de code: il lance «l’opération Papyrus». Genève va régulariser des milliers de sans-papiers et renforcer la lutte contre le travail au noir.

On assiste aux débuts de l’annus horribilis de Rémy Pagani, avec le retour d’une saga: la rénovation de la Plaine. Le maire de Genève a besoin d’un nouveau crédit pour financer le remplacement des arbres abattus à l’automne, et ça passe mal du côté des élus. Une première allumette de craquée et des feux boutés tout au long de l’année (lire ci-dessous). Jusqu’à se brûler les ailes… Ça commence aussi à sentir le roussi pour les Fêtes de Genève. Trop de pertes, une première tête tombe: le patron de la manifestation, Emmanuel Mongon. Fini le «Geneva Lake Festival». À la fin du mois de février, la météo perd la tête: on dépasse les 19 degrés. Genève plane, pas sous les palmiers mais sous les effets du cannabis qu’on trouve désormais dans les kiosques genevois. Avec son taux de THC – le principe psychotrope – inférieur à 1%, il est légal; il ne «pète» pas mais relaxe. On glisserait bien quelques feuilles au Genève Servette, qui connaît une crise sans précédent. L’entraîneur des Aigles, Chris McSorley, est partiellement mis sur la touche. L’autre Servette, le FC, a aussi des soucis: sa pelouse est attaquée par un champignon. Alors elle reçoit une cure de luminothérapie! Tout cela inspire les journalistes, qui filent la métaphore: «La pelouse de la Praille est un terrain de spores», «Gazon maudit: le Stade de Genève, c’est la Champignon League». Pour une repousse efficace, on ira jusqu’à employer des rapaces afin de chasser les pigeons picoreurs d’engrais.

Retour de Stauffer et claques pour la justice

Le 1er avril, Éric Stauffer annonce son retour. Et ce n’est même pas une blague. Avec un nouveau parti en prime, dont il dévoilera le nom cinq mois plus tard: le GEM, pour «Genève en marche». Toute ressemblance avec un autre mouvement serait purement fortuite. Le hic, c’est que l’acronyme est revendiqué par le Groupement des entreprises multinationales. Marche arrière pour Stauffer, qui devra changer son logo. En avril toujours, on se découvre de tous ses fils: la baignade seins nus n’est plus interdite dans le lac et les rivières! On déshabille d’un côté, on habille de l’autre: l’art et la culture décrochent de nouveaux écrins. Un complexe à 100 millions aux Charmilles pour la Haute École d’art et de design, et la Nouvelle Comédie accueillera ses premiers spectacles dès 2020 aux Eaux-Vives. Enfin, la musique aura sa Cité aux Nations en 2022. La Genève internationale n’est pas en reste: 3 milliards vont être investis ces prochaines années dans une quinzaine de chantiers, dispersés autour du Palais des Nations.

Après le coup de chaud de la météo à la fin de février, place au coup de froid en mai. Un gel tardif met les vignerons à genoux, ils perdent plus de 45% de leur production et le Conseil d’État lance un plan de soutien. À la mi-mai sonne l’ouverture du procès de Fabrice A., qui reprend avec de nouveaux magistrats. En janvier, le Tribunal criminel, qui avait commencé à juger l’assassin d’Adeline M., avait été récusé. Sacré camouflet pour la justice genevoise. Qui en récoltera d’ailleurs un deuxième, en juillet, lorsque le Tribunal fédéral annule la condamnation à perpétuité de l’ex-chef de la police du Guatemala, le binational Erwin Sperisen. Verdicts: pas d’internement à vie pour Fabrice A. mais la perpétuité, alors qu’Erwin Sperisen sortira de prison à la fin du mois de septembre avec un bracelet électronique, en attendant son nouveau procès en avril. Pendant ce temps, un autre procès, d’intention, se joue à Onex, à l’encontre d’une innocente pataugeoire. On l’accuse de ne plus être aux normes et de mettre en danger les petits baigneurs. Après un référendum, on abaisse son niveau d’eau, et la pataugeoire se mue en bouillon de culture. Dans ce désormais pédiluve, les enfants se font mal en sautant… Au même moment, au Municipal de la Ville, une élue dévoile sa poitrine à l’issue des débats budgétaires. On a dit que les seins nus étaient autorisés à la baignade, pas dans l’hémicycle! (Et à la pataugeoire, c’est permis?) Le Rhône aussi aura droit à sa sécurisation, avec des bouées sur l’eau et sur la rive dans des box rouges. «Je croyais que c’était un téléphone…» se moque un badaud en slip.

Échec de Maudet et saga de cabinets

Le mois de mai se termine sur une note sportive, avec la finale de Coupe de Suisse de football, organisée à la Praille. Huit mille supporters bâlois et 13 000 Valaisans, la police est sur les dents mais les débordements craints n’ont pas lieu. Un autre dispositif est aussi renforcé: celui de l’Horloge fleurie, régulièrement vandalisée (55 plaintes pour déprédations déposées en 2016). Désormais, elle aura pour cerbère un détecteur de mouvements qui émet une lumière et une sonnerie si un quidam pénètre dans le périmètre! À quand la clôture électrifiée? Tiens, d’ailleurs, il y en a un qui manque cruellement de jus: les TPG. Sollicité aux urnes, le peuple refuse d’augmenter leurs tarifs. L’offre subira donc un nouveau coup de rabot, annonce le chef de la Mobilité, Luc Barthassat. Avant de faire machine arrière, en soutenant qu’il est parvenu à dégager 4 millions et demi. Sauf que ses collègues de l’Exécutif lui refusent cette somme! Le manque d’argent n’empêchera toutefois pas l’équipement en Wi-Fi de 43 trolleybus… Le magistrat se fait aussi rappeler à l’ordre après être intervenu auprès du Service des contraventions pour faire sauter une amende. Ça fulmine au Conseil d’État. Et ça fume à Satigny: la Cave du Mandement, «verrue» délabrée, finit en cendres. Ce n’est pas la seule excroissance qui disparaît. La «verrue des Pâquis», au 12, rue des Alpes, va devenir une résidence pour handicapés. Et à la place de la «verrue des Franchises», on construira un immeuble pour seniors. Un autre bâtiment, qui est loin d’être une verrue, est en train de se transformer en épine dans le pied: le Grand Théâtre. Ville et État tentent de trouver un accord pour une gouvernance partagée, dans le cadre de la Loi sur la répartition des tâches. En vain. Le Canton finira par se retirer des négociations.

Juste au moment où commençait à s’installer la torpeur de l’été, paf, Didier Burkhalter démissionne du Conseil fédéral. C’est l’émulation! Tous les regards se tournent vers le PLR Pierre Maudet. Ira, ira pas? Ira. Mais ne vaincra pas. Il reprend le train en citant Nelson Mandela. Autre causerie estivale d’importance: les toilettes. La Julie fusille les WC chimiques qui «dénaturent» la place Simon-Goulart et les Bastions. Au Lignon, à cause des travaux, les locataires se soulagent dans la loggia sur des toilettes portatives. C’est divertissant au début, mais on se lasse vite. Genève et les sanitaires, c’est même parfois carrément rocambolesque: des milliers d’euros sont repêchés dans des WC de bistrot au Molard! L’histoire fait le tour du monde.

Il fait chaud, la Ville déclenche son plan canicule. Ce 21 juin à 11 h, il fait 28° dans la cuisine de Gabrielle, 96 ans, qui vit en sous-vêtements. On cuit aussi dans des shorts en cuir à la Lake Parade, qui signe un sage come-back. La chaleur électrise l’atmosphère, il pleut des éclairs. Au figuré, dans le ciel de Pagani, mis en cause pour son rôle dans l’élaboration de la brochure de votations sur les coupes budgétaires, jugée partiale. Et au sens propre, pour un homme foudroyé à Bernex. Ironie du sort: c’est un cambrioleur recherché par la police! Démasqué, il passe de l’hôpital à la prison.

Unis contre les abus et attendris par un chat

Les nuages noirs s’amoncellent aussi sur des familles du quartier de Saint-Jean. Six jeunes, dont quatre mineurs, sont arrêtés dans le cadre de la violente agression de deux hommes survenue en janvier. Ce drame sera le premier d’une série violente. Au début du mois de juin, un conducteur roule délibérément sur un homme à Meyrin, qui décède. Durant les Fêtes, un jeune est violemment frappé à la Perle du lac pour une cigarette. À la fin de septembre, deux hommes sont blessés par balle en pleine rue, aux Pâquis et aux Charmilles. Un mois plus tard, c’est une femme qui est abattue aux Grottes. À la mi-décembre, un homme est lardé de coups de couteau à la rue de Lyon.

En marge de cette violence locale, un mouvement mondial s’enclenche pour dénoncer les violences envers les femmes. Des actrices accusent le producteur américain Harry Weinstein de harcèlement sexuel. La parole se libère aussi à Genève: d’anciennes élèves du Collège de Saussure révèlent avoir été victimes d’abus de la part de leur ancien professeur, Tariq Ramadan. Les voix s’unissent aussi pour d’autres combats: les employés de l’entreprise ABB Sécheron, qui annonce que 150 postes sont menacés de délocalisation en Pologne, font grève. En parallèle, le bus électrique TOSA, développé à Genève par le même ABB, débraie lui aussi: il fait le coup de la panne le jour de son inauguration.

La colère descend ensuite dans la rue: deux mères réunissent 500 manifestants contre la hausse des primes d’assurance maladie. Et un millier de fonctionnaires protestent contre la réforme du système de rémunération à l’État. Enfin, on s’unit encore pour combattre le projet de la Poste de supprimer douze bureaux sur les 47 du canton. Heureusement, on se réunit aussi pour rêver un peu devant les deux Géantes de la compagnie nantaise Royal de Luxe. Une parenthèse poétique avant une année 2017 qui s’achève avec fracas: Johnny Hallyday décède, Rémy Pagani est sanctionné pour négligence grave dans l’affaire de la brochure et le directeur de Genève Tourisme est renvoyé. Mais en marge de ces détonations, une nouvelle de dernière minute: le chat sylvestre, une espèce de chat sauvage, est de retour dans nos forêts. L’un des articles les plus lus sur tdg.c h le 24 décembre. On avait vraisemblablement besoin d’un gentil miaulement pour chasser l’usant vacarme… (TDG)