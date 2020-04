«Après le confinement, la crainte des grands rassemblements persistera»

Son travail: organiser dans les moindres détails des mariages de rêve. Mais qui aurait pu anticiper cette pandémie internationale? Elizabeth Balmat Basset est «wedding planner» depuis quinze ans et dirige à Genève l’agence White Label Events. Elle s’adapte au jour le jour et doit rassurer des futurs mariés paniqués. Interview.

À quel point le coronavirus ébranle-t-il votre travail?

J’organise environ huit gros mariages de standing par année, comprenant entre 120 et 150 invités. Depuis le coronavirus, toutes les cérémonies organisées entre les mois d’avril et juillet ont été reportées à l’automne. J’ai également eu deux annulations et un gros mariage qui devait avoir lieu mi-juillet à Florence qui sera finalement célébré en juillet 2021. Les mariés, trop choqués par ce qu’il se passe en Italie, ont préféré repousser. Ceux dont l’union est prévue entre août et octobre sont dans l’inconnu total, car personne ne sait réellement combien de temps durera le confinement et la fin de ce dernier risque d’être progressive. Et après la fin du confinement, la crainte des grands rassemblements persistera un peu, je pense… Certains fiancés ont donc préféré carrément remettre à l’année prochaine.

Comment s’y prendre pour reporter son mariage?

Il ne faut surtout pas tarder, car de nombreux mariages sont déjà prévus à l’automne 2020 ou en été 2021. Sur certains lieux très demandés, les couples doivent déjà se rabattre sur une date en semaine, faute de trouver des disponibilités les week-ends. Le plus urgent est le lieu de la fête. Discutez avec votre «wedding planner» ou contactez directement vos prestataires. La grande majorité se montre très compréhensive, car la crise touche tout le monde, par effet de domino. Je salue la grande flexibilité de chacun.

Quels remboursements peuvent espérer les fiancés?

Si le mariage de nos clients est reporté, aucun frais supplémentaire ne sera à leur charge. Or, cela nécessite beaucoup de travail supplémentaire, car il faut trouver dans l’urgence une nouvelle date qui convienne aussi bien aux mariés qu’à tous les prestataires engagés. Si le couple annule, les acomptes déjà versés ne seront pas remboursés, car la plus grosse partie du travail a déjà été faite. J’ai été très surprise d’apprendre que, pour les conditions d’annulation, une épidémie n’est pas considérée comme un cas de force majeure, sauf si vous avez pris une assurance spécifique…

Dans quel état d’esprit se trouvent vos clients?

Ils sont évidemment très stressés! Ils s’inquiètent pour la santé de leurs invités. Même si la date est repoussée: comment essayer la robe, trouver un costume et les alliances si les boutiques sont fermées? Comment déguster le repas du jour J ou finaliser la décoration? On trouve des plans B ensemble et on relativise.

Plus de 90% de perte de recettes

Le domaine de Penthes accueille 40 mariages par an. Photo: PASCAL FRAUTSCHI

En quarante-cinq ans de carrière, Sandro Haroutunian n’avait jamais connu une situation si catastrophique. Il dirige depuis douze ans la restauration au Domaine de Penthes, qui accueille près de 40000 personnes par année. Un lieu prisé pour des séminaires d’organisations internationales, des réunions d’entreprises et, évidemment, des mariages. Environ quarante couples viennent y fêter leurs noces chaque année. Ils dépensent pour leur réception entre 20000 et 40000 francs.

Les espaces ne manquent pas: un restaurant, cinq salles (allant de 150 à 3000 francs la réservation) et un château! Mais depuis le coronavirus et le début du confinement, les clients ont disparu. «Entre février et mars, nous avons perdu 90% de notre chiffre d’affaires et pour avril, ce sera probablement une perte de 100%», déplore-t-il. Les quelques employés qui peuvent font du télétravail, mais pour les équipes au service ou en cuisine, il ne reste que la réduction de l’horaire de travail et l’inconnu pour les semaines à venir.

«Nous cherchons des solutions pour nos clients. Mais il sera difficile de récupérer des frais de dossier ou des acomptes pour les annulations qui découlent de la fermeture obligatoire des restaurants.

Concernant les reports, ils sont bien sûr sans frais. Mais même si une série de mariages est agendée en octobre, le manque à gagner persistera: beaucoup de couples voudront les mêmes dates et donc nous ne pourrons honorer qu’un mariage sur trois ou quatre prévus… Bien entendu, ceci met notre équilibre en danger. Ce qui est perdu est perdu!» L.F.