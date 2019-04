Après l’abandon du projet de télécabine, la périphérie est en quête de connexions

Commune en plein essor cherche solution urgente pour sa mobilité. Telle est l’annonce que certaines mairies du sud du canton pourraient publier, une semaine après un débat du Grand Conseil. Le 9 avril, les députés ont rejeté (à 51 voix contre 42) un crédit destiné à étudier une télécabine reliant Bardonnex à l’aéroport via les futurs nouveaux quartiers des Cherpines (aux confins de Plan-les-Ouates et Confignon) et Bernex-Nord.

Les communes qui avaient appuyé le projet se retrouvent sur le carreau, mais n’ont pas dit leur dernier mot. Plan-les-Ouates et Confignon ont un moyen de pression sur le Canton avec la convention que ces collectivités ont signée en 2017. L’édification du quartier des Cherpines (3000 logements neufs et 2500 emplois) est conditionnée à la mise en service de moyens de transport. À commencer par l’extension du tram 15, puis une ligne de bus reliant Bernex aux Cherpines, à Lancy-Bachet et à Bel-Air.

Sans transport, pas de logis

«Sans desserte à la hauteur des développements prévus, ceux-ci seront refusés, prévient Sylvie Jay, magistrate chargée de la mobilité à Confignon. Nous ne mettons pas les pieds au mur et sommes prêts à travailler avec le Canton.» «Un échelonnement est prévu et la télécabine est citée en lien avec la dernière étape, rappelle Thierry Durand, son homologue à Plan-les-Ouates. Il faut s’organiser dès maintenant, mais vendredi, lors du comité de pilotage, l’État ne semblait pas avoir de solution. Il conviendrait de proposer l’étude plus ouverte, sans itinéraire fixé, d’une liaison tangentielle.» Soit une liaison qui ne passe pas par le centre.

Autre commune qui avait dit son appui, Bardonnex est plus préoccupée, selon son maire Alain Walder, par un autre refus parlementaire, celui des axes routiers de Genève-Sud. Elle songe dès lors à un plan de circulation évitant le transit sur son sol.

Interrogé sur les options possibles, l’État mise sur le rail. «Le développement des liaisons transversales est indispensable pour accompagner le développement de notre canton, juge Serge Dal Busco, ministre des Infrastructures. Le vote du Grand Conseil renforce ma détermination à défendre activement auprès de la Confédération l’inscription dans la planification fédérale d’une diamétrale ferroviaire, qui complétera le réseau Léman Express.» L’élu fait allusion à l’ambition de relier Bernex et les Cherpines au CEVA (à Lancy-Pont-Rouge), puis de compléter le réseau avec une branche reliant Cornavin aux Nations, à l’aéroport, Meyrin et la Zimeysa. Un coûteux projet, jusqu’ici envisagé à l’horizon 2050.

Tangente indispensable

Voilà qui ne remplace pas la télécabine désormais caduque. En effet, la transversale ferroviaire n’a pas le caractère tangentiel du tracé envisagé par le câble, lequel évitait le centre. Or de tels raccordements de périphérie à périphérie sont nécessaires selon Sébastien Munafò, directeur de la filiale suisse du bureau de recherche en mobilité 6-t. «De Vernier à Plan-les-Ouates, ces communes de la première couronne urbaine connaissent un fort développement du logement et de l’emploi, relève le spécialiste. Les gens qui veulent se rendre de l’une à l’autre doivent ou prendre la voiture, ou, s’ils recourent aux transports publics, passer par un centre encombré où ils n’ont rien à faire. Genève a cruellement besoin d’une desserte forte sur cette tangente.»

Sans télécabine, il sera toutefois difficile de franchir le Rhône, faute de pont. Un transport public urbain ne saurait en effet emprunter l’autoroute. Le pont Butin se voit conférer une vocation essentiellement routière dans le compromis sur la mobilité. Reste le très excentré pont de Peney. Ou un nouvel ouvrage? (TDG)