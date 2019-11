Annemasse inaugure sa nouvelle gare inachevée

Elle est déjà fonctionnelle, mais ses environs sont un véritable chaos de travaux et les chantiers à ses abords promettent de se poursuivre encore longtemps. À tout juste un mois de la mise en service intégrale du Léman Express, le 15 décembre, la gare d’Annemasse a été inaugurée vendredi en présence de nombreux représentants des différents échelons des autorités françaises.

C’est en fait la version rénovée de la gare qui a été célébrée. La station est née une première fois le 30 août 1880, date de la mise en service de la ligne reliant le Fort l’Écluse à Thonon. Et c’est elle qui a engendré l’urbanité d’Annemasse, comme l’a rappelé son maire Christian Dupessey, lui-même fils de cheminot. «D’une petite bourgade, Annemasse est devenue un pôle urbain et tout s’est articulé autour de la gare que nous avons tenu à conserver», a évoqué le socialiste.

Couture urbaine

Tout paré de verre, le nouveau bâtiment des voyageurs jouxte la bâtisse historique qu’il s’apprête à englober au cours des travaux appelés à se poursuivre jusqu’à l’été prochain pour offrir, dans la future aile ouest, des commerces. Mais le voyageur trouvera déjà de quoi acheter ses billets dans la partie est, d’ores et déjà fonctionnelle. Autre grande nouveauté: un passage souterrain, large de sept mètres, se faufile sous le faisceau ferroviaire et donnera bientôt accès au flanc nord de la gare, ces secteurs d’Ambilly et Ville-la-Grand autrefois coupés du centre d’Annemasse par le fouillis des rails et où doit pousser un nouveau quartier au cours de la prochaine décennie. «Comme on l’a dit de la frontière, la zone ferroviaire cessera d’être une coupure pour devenir une couture», illustre Christian Dupessey.

Le passage donne accès au quatrième quai, tout neuf, spécialement conçu pour le trafic venant de Genève, soit six trains par heure et par sens, avec notamment une voie dont l’électrification correspond aux normes suisses — du 15 kilovolts (kV) au lieu du 25 kV utilisé en Haute-Savoie. Cette connexion à un véritable système de RER, le premier développé en France hors région parisienne, va faire d’Annemasse la quatrième gare de la vaste région Auvergne-Rhône-Alpes et la première du département. Le nombre de voyageurs devrait être multiplié par dix pour atteindre quatre millions par an.

Optimisme officiel

Tout cela à condition que le Léman Express soit un succès, ce dont personne ne doute parmi les officiels. C’est notamment la qualité de l’offre et son abondance qui lui valent cette confiance. «On va changer de comportement, prédit Christian Monteil, président du conseil départemental. On ne prendra plus le train de 10 h 10, on attrapera celui qui passe dans dix minutes.»

La polémique sur les parkings-relais qui n’ont pas encore été réalisés autour de certaines gares? La conseillère régionale Astrid Baud-Roche la relativise à coups de chiffres: 2019 aura vu le nombre de places offertes passer de 1300 à 3500 et il y en aura 4900 à la fin de l’an prochain. «Même si des chantiers sont encore en cours, je suis optimiste», assure la Thononaise. Et de relever que le réseau a surtout été pensé pour desservir des zones urbaines où les usagers pourront rejoindre les gares à pied, en bus ou à vélo. Pour ceux qui sont plus éloignés, la plupart des lignes de car ont vu leurs horaires ajustés.

Un effort à poursuivre

N’empêche. La députée Virginie Duby-Muller appelle à poursuivre le travail. «Ce n’est qu’une étape, estime la Républicaine. Il faudra augmenter le cadencement, notamment dans la vallée de l’Arve.»

La rénovation — presque une reconstruction ex nihilo — de la gare d’Annemasse s’inscrit dans un renouveau ferroviaire plus vaste à l’échelle du département. Des passages à niveau ont notamment été supprimés et 18 gares ont été transformées.