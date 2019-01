A 320 jours du lancement du Léman Express, la suite se médite déjà

À Cornavin comme en gare d’Annemasse, des chiffres tournent sur des écrans depuis hier. À 320 jours de la mise en service intégrale du réseau régional Léman Express, les autorités genevoises, vaudoises et françaises ont lancé ce compte à rebours. Le dimanche 15 décembre, à l’aube, les trains commenceront à desservir 45 gares sur 230 kilomètres de voies, une performance que permet le tronçon ferroviaire CEVA, bâti depuis 2011, qui raccorde les réseaux suisse et haut-savoyard.

Ce chantier touche à sa fin. Entre Annemasse et les Eaux-Vives, on en a fini avec la technique ferroviaire (rails, caténaires et signalisation) et il en va de même entre Pont-Rouge et le Bachet. Les travaux sont en cours entre le Bachet et le Val d’Arve et, d’ici à la fin de juin, on aura achevé le dernier tronçon sous Champel. Cette installation sera testée durant l’été et, dès la rentrée, c’est le matériel roulant qui pourra être essayé sur ces voies. Pour exploiter le réseau, les CFF ont acquis 23 rames Flirt du constructeur thurgovien Stadler, tandis que la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), l’autorité organisatrice du transport ferroviaire régional côté français, en a acquis 17, des Regiolis du Français Alstom. Mais elle pourrait en acquérir davantage. C’est l’une des annonces qui a marqué la cérémonie officielle d’hier où la région AURA était représentée par sa vice-présidente chargée des Transports, Martine Guibert. Entretien.

Combien de trains supplémentaires comptez-vous acquérir?

Nous sommes en train de réfléchir à l’ensemble du parc de matériel roulant de la Région: modernisation, nouvelles acquisitions. En sus des 17 Regiolis prévus pour le Léman Express, on envisage de tenir compte des développements futurs que nous devrons faire sur ce territoire, ce qui nécessitera des rames supplémentaires. Combien? Ce chiffre est en discussion et c’est aussi une négociation industrielle. Il y a des arbitrages financiers à faire: chaque rame coûte dix millions d’euros!

La région veut aussi agir sur les parkings relais, qui doivent permettre aux usagers de se parquer près des gares. Par quel biais?

Il s’agit de garantir la capacité de stationnement des usagers du Léman Express et de voir à quel niveau on pourrait augmenter le nombre de places. Nous avons mobilisé et sensibilisé les élus des collectivités concernées, qui assureront la maîtrise d’ouvrage, alors que la Région proposera un appui financier: on projette une aide atteignant 40% du coût du projet.

L’extension de la Région a suscité des craintes. Pour une personne du Cantal, comme vous, c’est important, la mobilité du bassin genevois?

Ça ne l’est peut-être pas pour tous les Cantaliens, mais ça l’est pour la vice-présidente que je suis. Je me trouve fréquemment à Genève pour copiloter ce projet.

On sent de l’inquiétude, par exemple dans la vallée de l’Arve, quant à l’obsolescence du réseau haut-savoyard dès La Roche. Sa signalisation manuelle sur voie unique limite la capacité. À quel horizon peut-on espérer des modernisations?

Nous les soutenons à 100%, elles sont nécessaires. La signalisation manuelle a été efficace durant des décennies, mais nos objectifs d’augmentation de la circulation des trains, en lien avec le Léman Express, nécessite une infrastructure modernisée. Nous en serons les cofinanceurs, mais nous attendons un engagement fort de l’État. Ces travaux sont prévus pour la prochaine décennie.

La Vallée de l’Arve souffre de pics de pollution: est-ce un argument pour hâter la modernisation souhaitée?

Oui, s’agissant d’enjeux environnementaux et sanitaires, c’est un argument fort pour favoriser le transfert modal du véhicule individuel vers les transports en commun, notamment ferroviaires.

On compte une heure de train d’Annecy aux Eaux-Vives, soit environ 40 km. Peut-on espérer voir ce trajet abrégé?

À court terme, on aura d’autres priorités à gérer. L’accent sera d’abord mis sur les fréquences des trains. Réduire la durée du trajet nécessiterait des travaux très importants et très longs. (TDG)