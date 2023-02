Quelles sont les grandes préoccupations de la population genevoise? À un peu plus d’un mois des élections cantonales, un coup de sonde de la «Tribune de Genève» auprès de son lectorat, sans prétention scientifique, fait ressortir trois enjeux majeurs affectant la vie quotidienne: la mobilité, l’économie locale (donc l’emploi) et le logement.

Nous avons ensuite demandé à des candidates et candidats au Conseil d’État leurs propositions pour répondre à ces préoccupations.

Faut-il continuer à densifier massivement, ou changer de philosophie pour éviter un rejet des projets par la population? Comment accompagner la bonne santé de l’économie genevoise pour qu’elle profite au plus grand nombre? Quelle politique des transports mener ces cinq prochaines années?

«On ne rencontre pas tous les quatre matins un tel condensé d’enjeux démocratiques.»

Les réponses à ces questions, que vous pouvez lire dans notre opération spéciale, peuvent vous aider à faire votre choix les 2 et 30 avril.

Mais, avant les élections, les votations du 12 mars donneront déjà l’occasion de trancher sur des questions majeures, justement liées aux préoccupations sorties de notre sondage.

Avec le vote sur la densification du quartier Bourgogne, sur «Zéro pub» (tous deux en Ville) et sur l’initiative fiscale visant les actionnaires, des signaux importants sortiront des isoloirs. Tout cela trois semaines à peine avant la désignation, pour cinq ans, du Grand Conseil et du Conseil d’État.

On peut penser ce qu’on veut de la politique locale et de nos chers élus, mais on ne rencontre pas tous les quatre matins un tel condensé d’enjeux démocratiques. Ce printemps très politique place Genève face à des choix riches de potentialités et lourds de conséquences. Espérons que, pour une fois, le peuple se mobilisera pour donner de la voix.



Frédéric Julliard est rédacteur en chef de la Tribune de Genève. Il a rejoint la Tribune en 2007. Il est ensuite devenu chef de la rubrique locale, puis rédacteur en chef adjoint et responsable du numérique, avant d'être nommé rédacteur en chef en 2018. Plus d'infos @fjulliard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.