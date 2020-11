Recherche victoire, désespérément – Genève Volley voyait grand mais joue «petit bras» Lanterne rouge de LNA, l’équipe vient de subir sa 9e défaite en neuf matches. Aïda Shouk, sa coach, ne dramatise pas la situation. Selon elle, le meilleur est à venir. Pascal Bornand

Maria Dancheva, la top scorer genevoise, défie le bloc de Neuchâtel UC, sous le regard de Diana Lundvall et Laetitia Perroud. Christian Lafargue/LDD

Il y a la réalité des chiffres et elle n’est pas jojo: 9 matches, 9 défaites, 4 sets gagnés sur 31, un point et c’est tout. Difficile de la contester ou d’en atténuer la sécheresse. «C’est la vérité, il ne faut pas se voiler la face», reconnaît Aïda Shouk. Genève Volley, qui voyait grand en début de saison, n’en finit pas de jouer «petit bras». «Mon équipe manque de force mentale. Malgré un léger mieux, elle reste fragile et instable», explique la coach.

Ses propos sont lucides. On n’y décèle aucun signe d’abattement. Au contraire, l’ancienne passeuse de l’équipe de Suisse veut croire en des jours meilleurs. «Je refuse de céder à la panique. Non, il n’y a pas le feu à la baraque. Non, on ne s’engueule pas, au contraire, on reste unies et bien décidées à remonter la pente. Le top 4, c’est trop fort pour nous, l’accès au play-off, c’est encore à notre portée», affirme-t-elle.