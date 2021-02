Une saison à l’infirmerie – Genève Volley, plus de maux que de peine Comme la saison passée, l’équipe disputera les play-out de LNA. Le prix à payer après une hécatombe de blessures. Déçue, la coach Aïda Shouk ne se lamente pas. Pascal Bornand

La jeune Alyssa Aveni en réception sous le regard de Tryphosa Oseghale, Yonca Bartu et la coach Aïda Shouk.

À première vue, c’est un fiasco. Mais les chiffres, dans leur froide rigueur, ne disent pas tout. Oui, Genève Volley a perdu douze de ses quatorze matches du tour préliminaire et se retrouve à nouveau repoussé dans le réduit des play-out de LNA, sans risque de relégation au moins. C’est ni mieux ni pire que l’an passé. Ce n’est surtout pas à la hauteur des espoirs formulés en début de saison par la coach Aïda Shouk et les nouveaux dirigeants du club.

Seulement, il faut entrer à l’infirmerie du club pour lire le classement autrement, entre les lits et les lignes, et émettre un diagnostic plus indulgent. «Je n’ai pas l’habitude de chercher des excuses mais il faut bien reconnaître que l’on a vécu une saison compliquée avec cette cascade de blessures», confie l’ex-internationale suisse. Au bout du fil, on la sent dépitée, mais sûrement pas abattue. «Si on tombe d’accord, j’aimerais bien poursuivre ma tâche ici. Sans changer le monde, on peut faire mieux.»