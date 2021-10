Volleyball – Genève Volley défait et déçu en bien Plus solide, Cheseaux s’est imposé en trois sets à Henry-Dunant. Mais les locales ont bien résisté. Pascal Bornand

La libero Alyssa Aveni (N o 9) n’a que 17 ans, mais déjà une belle maîtrise en réception. DR

Comme il faut savoir regarder plus loin que le bout de son nez, il faut considérer la performance de Genève Volley bien au-delà du résultat final. Face à un Cheseaux très costaud, l’équipe d’Aïda Shouk a certes perdu son match de rentrée 3-0, mais elle a laissé entrevoir de belles promesses. «Comme ça, à chaud, ça fait mal», confiait la coach genevoise avant de modérer sa déception. «Les filles se sont bien battues, mais pourquoi se sont-elles montrées aussi fébriles au service?»

Une bonne base

Difficile en effet de tenir le choc lorsque l’on rate autant de mises en jeu, sept dans le seul premier set. Encore en rodage, trop fragile en réception, l’équipe locale a donc cédé à l’épreuve de force des attaquantes américaines de Cheseaux. Non sans faire de la résistance grâce à la main sûre de la passeuse et capitaine Taylor Lindberg, à la vista offensive de Jody Larson et à un «bloc-défense» plutôt efficace. «La base est bonne, meilleure que la saison passée, c’est très encourageant», a convenu Aïda Shouk, déçue en bien.

Genève Volley – Cheseaux 0-3 Afficher plus 21-25 23-25 22-25 Salle Henry-Dunant, 150 spectateurs Arbitres: MM. Droguett et Sanapo Genève Volley: Lindberg 3 points, Klopfenstein, Larson 16, Rusek 9, Oseghale 9, Palmer 10; Aveni. Roman 3. Cheseaux: O. Haemmerli 2, Wolowicz 14, Fitzmorris 10, Haynes 18, Lavanchy 8, Freymond 2; M. Haemmerli. Trezzini, Simic, Zurbuchen.

Pour la toute jeune Alyssa Aveni, 17 ans et du travail plein les bras, la frustration a aussi accompagné sa sortie. «On n’est jamais heureuse quand on perd.» Et puis, à tout réfléchir, la libero s’est plu à privilégier le bon côté des choses. Collectivement, en soulignant la cohésion naissante d’un groupe qui ne lâche rien. Personnellement, en jugeant sa performance «globalement bonne». «Oui, je sais, je m’y attends, les serveuses adverses ont tendance à viser la petite! La saison passée, il m’est arrivé de devoir réceptionner une soixantaine de ballons par match. Là, c’était beaucoup moins, il faut croire que je n’ai pas dévoilé trop de faiblesses…»

«Non, je n’appréhende pas d’être la seule libero de l’équipe. Selon moi, c’est plutôt une force. Cela m’oblige à tenir mes responsabilités et ça me fait grandir.» Alyssa Aveni, libero de Genève Volley

Malgré sa jeunesse et un poste très sensible, Alyssa Aveni fait front avec beaucoup de détermination. «Non, je n’appréhende pas d’être la seule libero de l’équipe. Selon moi, c’est plutôt une force. Cela m’oblige à tenir mes responsabilités et ça me fait grandir. Et à mes côtés, je sens que j’ai le soutien et la confiance de mes coéquipières.» Bref, pour elle aussi, cette défaite n’est pas si accablante.

