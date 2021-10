La saison s’ouvre en LNA dames – Genève Volley continue de rouler en américaine Aïda Shouk et son équipe, renforcée par trois joueuses étasuniennes, visent une place en play-off. Premier match samedi contre Cheseaux à la salle Henry-Dunant (17 h 30). Pascal Bornand

Aïda Shouk (à droite) et ses trois nouvelles recrues américaines: la «pointue» Jody Larson (N o 1), la réceptionneuse attaquante Madeline Palmer (N o 8) et la passeuse Taylor Lindberg (N o 17). DR

Pour Genève Volley, une nouvelle saison s’ouvre. C’est le temps des espoirs, des sensations, des promesses. Des illusions parfois. L’équipe élaborée durant l’été est encore couchée sur le papier. Bientôt, le terrain dira ce qu’elle a vraiment dans les bras. Ce sera samedi, contre Cheseaux, sur le parquet de la salle Henry-Dunant (17 h 30).

«J’ai un bon feeling, confie Aïda Shouk, la coach. Une bonne énergie se dégage du groupe. Il y a de la jeunesse, de l’expérience, de l’enthousiasme. Oui, j’étais aussi optimiste l’an passé. Mais là, le sentiment est plus fort.» Rappel douloureux: au printemps, c’est en bataillant contre Val-de-Travers que l’équipe genevoise a arraché son maintien en LNA. «C’est comme si on était revenues des morts, glisse Tryphosa Oseghale. On a souffert mais on a eu le mérite d’y croire.»