Volleyball féminin – Genève Volley a touché le fond. Il est temps de rebondir L’équipe d’Andi Vollmer a terminé l’année sur deux grosses défaites. Les play-off de LNA s’éloignent, à moins d’un sursaut après la pause. Pascal Bornand

Même en portant le poids de son équipe, Jody Larson parvient à s’envoler. MAGALI GIRARDIN

Genève Volley, qui s’était jusque-là illustré par deux prouesses isolées contre Guin et Neuchâtel, a terminé l’année en encaissant deux raclées, vendredi contre Cheseaux (0-3) et dimanche à Lugano (0-3). S’il n’y avait pas Toggenburg, scotché à la dernière place, on pourrait dire de l’équipe d’Andi Vollmer qu’elle a touché le fond. En fait, on chipote, elle a bien sombré. Corps et âme, pour le plus grand dépit du coach allemand, venu à Genève relever un défi qu’il n’imaginait pas aussi grand.