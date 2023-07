Événement culturel – Genève voit grand avec la BIG La Biennale Insulaire des espaces d’art de Genève a accosté à la Perle du Lac. Entre terre et eau, la manifestation regroupe 87 collectifs d’artistes. Namya Bourban

La BIG, pour «Biennale insulaire des espaces d’art de Genève», bivouaque du 23 juin au 9 juillet. GEORGES CABRERA

Ici, on chante, on danse, on se maquille, on crée. C’est la BIG, la biennale des espaces d’art de Genève, à découvrir jusqu’au 9 juillet. Dans un décor de carte postale, l’événement bouleverse joyeusement la quiétude habituelle.