Classement international – Genève, ville plus sûre que Lausanne Recueillant les avis des voyageurs sur les trois dernières années, le site Numbeo a classé Genève à la 62e place mondiale et Lausanne à la 92e place. Mais Zurich, Berne et Bâle figurent dans les vingt premières places de son index 2021. Olivier Bot

Une patrouille de police de nuit lors des fêtes de Genève. Magali Girardin

Le site Numbeo compile tous les six mois des données sur des sujets aussi variés que le coût de la vie ou le niveau de criminalité dans les villes du monde. C’est la plus grande base de données participative au plan international. Il vient de publier un classement des villes les plus sûres au regard du ressenti des voyageurs qui répondent à un questionnaire en ligne.

Ce critère est moins fiable que ceux plus objectifs du nombre d’agressions ou de vols mais il mesure bien sans doute l’image que se font les touristes de la sécurité d’une ville quand ils la visitent. Étant donné que chaque pays a sa manière de mesurer la délinquance et que certains États ne disposent pas de statistiques publiques fiables, ce classement donne néanmoins une idée.

Sans surprise en Suisse, Zurich est la ville la mieux classée, comme les années précédentes. Elle figure à la 5e place derrière les villes du Golfe, Abu Dhabi et Doha, Taïpei (Taïwan) et Québec au Canada. Suivent les villes de Berne et de Bâle, respectivement 12e et 16e. La surprise se situe en Suisse romande avec Genève 62e, loin devant Lausanne à la 98e place. Les dix villes les plus mal classées se trouvent exclusivement en Afrique ou en Amérique latine. Caracas est dernière et l’Afrique du Sud y compte quatre villes (Durban, Johannesburg, Pretoria et Pietermaritzburg).