Développement du train – Genève veut une nouvelle ligne ferroviaire à plus de 3 milliards Le Conseil d’État planifie la construction, entre 2040 et 2050, d’une liaison ferroviaire entre la Zimeysa et Bernex, qui coûtera deux fois le CEVA. Une facture qu’il veut adresser à Berne. Rachad Armanios

INFOGRAPHIE: GILLES LAPLACE/DONNÉS: ÉTAT DE GENÈVE

Le succès du Léman Express a dépassé les espérances avec plus de 60’000 voyageurs par jour et des trains complets à certaines heures. Il est donc urgent de préparer l’étape d’après afin de compléter le réseau ferroviaire régional et local.