Difficultés administratives – Genève veut simplifier la déclaration fiscale des jeunes L’Administration fiscale cantonale lance une campagne pour simplifier la déclaration d’impôts des 18-25 ans. Léa Frischknecht

Pour sa campagne, l’AFC collabore avec l’humoriste genevois Bruno Peki, qui dépoussière les déclarations d’impôts. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

C’est une étape de la vie d’adulte qui donne souvent envie de traîner des pieds. Il n’est pas rare que les jeunes, à l’arrivée de la première déclaration d’impôts, se sentent désemparés. L’Administration fiscale cantonale (AFC) recense même qu’ils sont 7% parmi les 18-25 ans à être taxés d’office car ils n’ont pas rempli leur déclaration et ont ignoré les nombreux rappels. Une situation qui amène parfois vers l’endettement, voire le surendettement.

Face à ce constat, l’AFC lance une nouvelle campagne pour se «rendre attrayante auprès des jeunes», selon les mots de la conseillère d’État Nathalie Fontanet, en conférence de presse jeudi matin. Le but? «Aider cette tranche d’âge à entrer dans la vie d’adulte du bon pied et qu’elle comprenne qu’elle a désormais des devoirs et des obligations.» La conseillère d’État chargée du Département des finances et des ressources humaines rappelle qu’une taxation en règle permet d’accéder à certaines prestations de l’État telles que les aides au logement ou les bourses d’études.

«Impôts chill»

Concrètement, la campagne va chercher les jeunes là où ils sont: sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et Snapchat, plus particulièrement, où seront visibles les nouveaux flyers au visuel coloré. Le langage aussi cible les 18-25 ans, qui peuvent apprendre à «réunir la doc» et «remplir leur décla’», le tout en «mode chill» (soit en toute détente). L’AFC collabore également avec l’humoriste genevois Bruno Peki, lui-même dans cette tranche d’âge, qui relève le défi de présenter cette tâche parfois ingrate avec humour, dans trois courtes capsules vidéo.

L’équipe de campagne de l’AFC a opté pour un visuel attrayant, coloré, avec des mots simples qui parlent aux jeunes. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Un code QR sur le flyer ainsi que les publications sur les réseaux sociaux renvoient vers une page internet créée exclusivement à cette occasion. Celle-ci se veut simple et didactique, et regorge d’informations pour simplifier la vie des nouveaux contribuables. On y découvre pourquoi c’est important de payer des impôts, comment remplir sa déclaration en cinq étapes, un guide selon les situations financières et personnelles de chacun et un onglet «Les impôts, à quoi ça sert?». «L’idée, c’est de leur montrer que les impôts sont aussi utilisés pour des prestations qui les concernent plus directement: les skateparks, les festivals ou les bourses d’études», souligne Charlotte Climonet, directrice générale de l’AFC.

Droit de râler

Ironique, Bruno Peki rappelle, dans l’une des vidéos, que remplir sa déclaration d’impôts donne le droit de râler. «Et ça, c’est payé avec mes impôts?!» pourront bientôt s’exclamer les jeunes. Si l’équipe en charge de la campagne ne bénéficie pas de chiffres sur son coût, Charlotte Climonet rappelle qu’elle devrait permettre, à l’avenir, de mobiliser moins de personnel pour s’occuper des rappels et des taxations d’office.

À noter encore que chez les plus âgés, le taux de taxation d’office s’élève à 6%. «Cette campagne qui vise les jeunes ne signifie pas que nous ne faisons rien pour les autres», précise Charlotte Climonet. «Nous avons déjà des moyens pour aller chercher les adultes en décrochage administratif alors que pour les jeunes, s’ils commencent comme ça, leur situation peut vite devenir anxiogène», complète Nathalie Fontanet.

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

