Votations du 28 novembre – Genève veut pouvoir destituer ses ministres? Au peuple de trancher

Nouveau ricochet de l’affaire Maudet. Le peuple votera sur la possible révocation de membres défaillants de l’Exécutif.

Après avoir ébranlé les institutions durant près de trois ans, l’affaire Maudet agite encore la vie politique. Le peuple se prononcera ce 28 novembre sur une nouveauté constitutionnelle, conséquence directe de ce psychodrame local. Il s’agit de créer une procédure, inédite à Genève, qui permettrait de démettre de ses fonctions en cours de mandat un membre de l’Exécutif cantonal.

Deux cas de figure et deux mécanismes sont prévus. L’un, d’ordre politique, sanctionnerait une rupture de confiance avec le corps électoral. L’autre, plus administratif, n’a surgi qu’au bout des travaux parlementaires et concernerait les cas où l’exercice de la fonction devient impossible (lire ci-dessous). À l’aube de la votation, cet objet constitutionnel – soumis au référendum obligatoire – est peu contesté.