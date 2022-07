Étude internationale – Genève veut mieux comprendre la variole du singe La Suisse participe, aux côtés de neuf autres pays européens, à une nouvelle étude visant à mieux caractériser cette maladie. Sophie Davaris

La variole du singe a été découverte à la fin des années 50. AFP

Même si la variole du singe n’est pas une maladie nouvelle, elle reste encore méconnue. Face à sa propagation en Europe, une étude internationale vient d’être lancée, à laquelle participent les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Les premiers patients y ont déjà été recrutés, indiquent les HUG dans un communiqué.

Variole du singe Des symptômes plutôt différents chez les premiers cas européens C’est à la fin des années 50 que la variole du singe a été découverte, au gré des épidémies qui se sont déclarées en Afrique centrale et occidentale. Rarement mortelle, cette maladie provoque une éruption cutanée douloureuse et parfois d’autres symptômes. Depuis quelques mois, l’Europe est touchée, et la vitesse de propagation du virus inquiète l’Organisation mondiale de la santé.

Dix pays européens ont donc décidé de lancer une nouvelle étude, coordonnée depuis Oxford: la Suisse, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, l’Italie, l’Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal et l’Espagne. Dans un communiqué commun, les HUG, Oxford et l’ANRS (Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales) indiquent que les patients recrutés «fourniront des informations sur leurs symptômes et leurs réponses aux traitements» et «seront suivis pour observer la vitesse de leur guérison ou toute complication».

Le recrutement inclut des patients soignés chez eux comme ceux traités à l’hôpital. L’étude s’intéresse à ceux qui suivent un traitement comme à ceux auxquels aucun médicament n’a été prescrit. L’objectif: étendre l’étude à d’autres pays. La documentation a été mise à la libre disposition de toute institution ou pays souhaitant y participer.

Ne pas oublier l’Afrique

«Grâce à cette collaboration internationale sans précédent, nous contribuerons à une meilleure compréhension et donc à l’ajustement de notre réponse dans la lutte contre cette maladie, qui pose un défi important en raison de son expansion géographique rapide», réagit la professeure Alexandra Calmy, responsable de l’unité VIH/sida au sein du Service des maladies infectieuses des HUG.

À Paris, le professeur Xavier Lescure estime lui aussi «urgent» de comprendre cette maladie négligée. L’objectif est de «pouvoir offrir aux patients, à leurs médecins et à leurs familles des certitudes sur la maladie, et de mieux comprendre quels traitements pourraient offrir les meilleures chances de guérison précoce. Cette étude est un exemple important de la manière dont la science collaborative peut nous aider à obtenir ces réponses, et nous remercions les patients et leurs familles qui y participeront.»

Chercheur responsable de l’étude, le professeur Piero Olliaro de l’Université d’Oxford rappelle que la variole du singe vient d’Afrique. Cette étude «ne doit pas nous faire oublier les investissements à mettre en place dans les pays africains où cette maladie est endémique et a été jusqu’à aujourd’hui largement négligée».

