Point sanitaire genevois – Genève veut encore raboter les quarantaines et les isolements

«Ce qu’on vit aujourd’hui ne ressemble pas aux vagues précédentes, avec un nombre de cas jamais atteint depuis le début de la pandémie. On est très loin d’une situation sous contrôle.» Les autorités sanitaires genevoises ont fait le point lundi sur la pandémie. Avec le variant Omicron, désormais majoritaire à plus de 90%, qu’on estime quatre fois plus transmissible que le Delta, le canton comptabilise 3000 nouveaux cas par jour. Conséquence: 20’400 personnes positives au Covid sont en isolement. Du jamais-vu.

«Environ 4 à 5% de la population est malade, donc absente, de manière concomitante!» alerte Aglaé Tardin, médecin cantonale. «Cela a des impacts énormes sur le fonctionnement de toutes les structures de la société, en particulier le domaine des soins», ajoute Adrien Bron, directeur général de la Santé. À cela s’ajoutent 1100 personnes en quarantaine, parce qu’elles sont en contact étroit avec un malade.

Si Omicron est plus transmissible, il serait en revanche deux fois moins virulent que Delta. Mais comme il infecte plus d’individus, il remplit tout de même les hôpitaux… Adrien Bron met en garde: «On a devant nous des semaines compliquées en termes d’accès aux soins. On est déjà entré dans une dégradation des modalités de prise en charge, avec des conséquences sur les capacités de chirurgie, l’accès aux examens et à certains spécialistes.» Quelque 424 personnes sont hospitalisées, dont 39 aux soins de réanimation et 149 patients post-Covid. «On dépasse de très loin le nombre de cas positifs de novembre 2020, mais la courbe des hospitalisations augmente plus lentement et de manière linéaire, note Aglaé Tardin. Cela illustre le bénéfice de la vaccination, qui limite fortement les formes sévères.»

Raboter quarantaines et isolements

Pour pallier le fort absentéisme, le Canton a pris des mesures et modifié les modalités de la quarantaine, qui est passée de dix à sept jours. Il annonce vouloir la raboter encore, «à cinq jours par exemple, cela fait sens, estime la médecin cantonale. Mais il faudrait que l’impulsion vienne de l’Office fédéral de la santé.»

Pourquoi ne pas simplement supprimer la quarantaine? «Elle fait encore sens, répond la responsable. Ceux qui vivent sous le même toit qu’un cas positif ont un très haut risque de s’infecter. Libérer les 1000 personnes actuellement en quarantaine, et dont le nombre ne représente pas une grande différence pour la continuité des activités, est un risque à bien peser.» Ce qui ferait une vraie différence en revanche, selon elle, ce serait de réduire la durée de l’isolement – destiné aux cas positifs – «à cinq ou sept jours».

Malades de retour au travail

Face à l’absentéisme galopant, le Canton a également réactivé, depuis fin décembre, la dérogation permettant aux institutions de santé de faire revenir travailler un soignant positif au Covid et volontaire, à des conditions précises (lire ci-dessous). «Dans des cliniques, hôpitaux ou cabinets, 30% des collaborateurs étaient en isolement, justifie Aglaé Tardin. Il fallait agir pour garantir la prise en charge des patients. On souhaite pouvoir le faire dans un temps le plus court possible, mais cette mesure pourrait être élargie à d’autres domaines essentiels.»