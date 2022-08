Risque nucléaire – Genève veut distribuer des pastilles d’iode, mais pas à tous ses habitants En cas d’urgence, une distribution dans les douze heures réglementaires suivant un accident s’avérerait compliquée. La Confédération devra trancher. Lorraine Fasler

Les comprimés d’iode ont une durée de conservation de dix ans et doivent être remplacés après cette période. KEYSTONE

En Suisse, seules les personnes vivant à moins de 50 kilomètres d’une centrale nucléaire reçoivent à leur domicile une pastille d’iode de manière préventive. À Genève, la plus proche centrale étant située à 70 km, ses habitants ne sont pas concernés et, en cas d’urgence, une distribution devrait être assurée, dans les douze heures, par le canton et les communes. Mais la situation pourrait changer.