Les week-ends du mois de juin ont vu l’arrivée d’un temps estival que nous avons longuement attendu; j’espère que, comme moi, vous avez pu en profiter. Avec, peut-être, une pensée pour l’Organisation internationale du travail (OIT), où le dialogue mené depuis plus d’un siècle au bout du lac entre patronat et syndicats a permis que ces deux jours de congé hebdomadaires deviennent la règle.

Après ledit week-end, c’est justement la Conférence internationale du travail qui bat son plein à Genève, après celles de la santé et de la météorologie le mois dernier.

Mais quels sont, au fond, les enjeux de ces grandes conférences de la Genève internationale dont on ne s’aperçoit parfois que lorsque changent les drapeaux du pont du Mont-Blanc? Eh bien, ces rassemblements diplomatiques servent à jeter des ponts justement, entre des visions et des cultures différentes pour aboutir à des solutions communes.

Chacune des 45 organisations intergouvernementales que la Suisse héberge a un mandat bien précis, déterminé par les États membres, notamment à l’occasion de ces grandes conférences.

À mes yeux, ce qui fait avant tout la force de Genève, toutefois, c’est l’impact qu’ont ces organisations lorsqu’elles se mettent ensemble: l’impact qu’elles ont lorsque Genève bâtit des ponts entre leurs domaines d’expertise respectifs.

«Nous bâtissons des ponts pour être efficaces.»

Par exemple, les données météo de l’Organisation météorologique mondiale sont mises à disposition des organisations humanitaires comme le CICR pour permettre à celles-ci de tenir compte des paramètres climatiques; l’OIT et l’Organisation mondiale de la santé travaillent ensemble aux qualifications du personnel de la santé; les universités suisses connectent chercheurs et organisations internationales par le truchement du Geneva Science-Policy Interface, en matière d’accès à la technologie, par exemple.

La Suisse soutient depuis de nombreuses années ces initiatives et bien d’autres encore, parce que le monde d’aujourd’hui se heurte à des problématiques complexes, qui peuvent parfois sembler insolubles de par leur amplitude et leur enchevêtrement.

La bonne nouvelle, c’est que Genève est à la hauteur de ces défis. Ces quelques exemples montrent que les diplomates et les scientifiques des organisations internationales se parlent, et élaborent ensemble, avec le soutien de la Suisse, des solutions innovantes et à multiples facettes pour faire face aux grands défis de notre temps, que ce soit les changements climatiques, le respect des droits de l’homme ou encore les épidémies.

Nous bâtissons des ponts pour être efficaces.

Cette efficacité, cette capacité à faire face, c’est l’impact, le premier pilier du multilatéralisme à Genève. Bien entendu, la mission veille également à la défense des intérêts de la Suisse en tant que membre de ces organisations.

Il est primordial d’avoir des lieux où les représentants des pays puissent se voir, se parler et, espérons-le, se comprendre.

L’universalité de leur présence ici, c’est le deuxième pilier qui permet à Genève de travailler pour le monde tout au long de l’année. La Division État hôte de la mission suisse, que je dirige, est à la manœuvre pour veiller à ce que les organisations que nous hébergeons puissent travailler dans les meilleures conditions possibles et pour s’assurer que les bonnes personnes puissent se rassembler à Genève pour parvenir à des résultats.

Tous les jours, avec mon équipe, nous relevons ce défi, avec l’appui des autorités fédérales, cantonales et communales.

Anna Ifkovits Horner
Ambassadrice, cheffe de la Division État hôte à la mission suisse auprès de l'ONU.

