Musique classique – Genève, un Eden estival pour les instruments à archet La Geneva International String Academy ouvre ses portes aux jeunes talents et au public, avec un programme séduisant.

Des participants de l’académie entourés par les coaches Sergey Ostrovsky (violon), Noémie Bialobroda (alto) et Peter Bruns (violoncelle). FRÉDÉRIC GARCIA

Comment parvient-on à atteindre l’excellence quand on est un ensemble de musique de chambre? Tous ceux qui ont cheminé sur ce territoire vous le diront: il faut des années de fréquentations assidues et un travail acharné sur les partitions pour bâtir entre camarades une complicité artistique, pour établir une identité sonore cohérente et affermir ainsi sa propre signature.

Les voies institutionnelles, celle qu’offrent tous les conservatoires, aident à s’initier à cette sorte de sacerdoce. Mais il y a aussi les démarches plus informelles, par lesquelles l’art de jouer ensemble peut être labouré autrement. C’est ce que propose précisément la Geneva International String Academy, rendez-vous majeur dans le domaine, qui a su s’imposer en trois ans à peine dans le paysage estival.

Cadre intimiste

Pendant neuf jours, du 1er au 9 juillet, vingt jeunes talents venus de partout en Europe se retrouvent à Genève après avoir été sélectionnés par la direction artistique de la manifestation. «Nous avons reçu environ 140 candidatures, relève le violoniste Sergey Ostrovsky, cofondateur de l’académie et membre du Quatuor Aviv. Chaque dossier comprenait une vidéo avec deux pièces contrastées, un curriculum vitae, une lettre de motivation et deux recommandations. Il a fallu plusieurs tours pour se déterminer sur les jeunes retenus.»

D’autres critères ont aussi surgi en affinant les choix: «Pour chaque postulant, nous nous sommes demandé s’il suscitait en nous l’envie de jouer avec lui, souligne l’altiste Noémie Bialobroda, membre elle aussi du Quatuor Aviv. Je crois qu’il faut ressentir cette proximité potentielle dans l’éventail de possibilités auxquelles nous sommes confrontés.»

Les heureux élus auront en tout cas de quoi peaufiner leurs connaissances. Le cadre intimiste de la Société de Lecture et des salles du Conservatoire populaire s’y prête à merveille. La nature de la proposition pédagogique aussi. Chaque participant reçoit tous les jours des leçons individualisées, avant de pratiquer en compagnie d’autres inscrits. Et les coaches sont de premier ordre.

Outre les deux fondateurs de l’académie, le violoncelliste Peter Bruns sera une fois encore là, tout comme l’altiste et compositeur britannique Garth Knox, qui fait un retour après sa participation en 2021. S’ajoute encore la violoniste Kati Debretzeni, spécialiste du répertoire baroque et figure de l’English Baroque Soloists que dirige un grand pionnier dans ce domaine: Sir John Eliot Gardiner.

Concerts et conférences complètent une affiche qui s’ouvre non seulement aux jeunes pratiquants, mais aussi aux mélomanes passionnés, de Genève et d’ailleurs.

