Économie – Genève sous-estime son secteur des sciences de la vie Le domaine, en pointe au niveau international, est encore méconnu. Une étude en dresse le portrait. Christian Bernet

Le secteur emploie plus de 6000 personnes à Genève dans près de 500 établissements et génère une valeur ajoutée d’un milliard de francs. Laurent Guiraud

Genève, au cœur des sciences de la vie? L’expression n’est pas galvaudée si on en croit la dernière étude commandée par la Chambre genevoise de commerce et d’industrie (CCIG) et la Banque Cantonale de Genève (BCGE). Ce document d’une cinquantaine de pages dresse le portrait de ce secteur d’activité multiforme et en désigne les points forts et les faiblesses. Il a été présenté jeudi matin à la presse.

Pourquoi s’intéresser à ce sujet? «Nous avons voulu mettre en lumière un secteur très peu connu mais qui constitue un centre d’excellence très important pour Genève et dont on peut être fier, explique Virginie Fauveau, membre de la direction de la BCGE et responsable de la division Entreprises. Quand on est fort, il faut le faire savoir.»