Pour s'installer et habiter – Genève, sixième ville la plus agréable au monde Dans le classement établi par «The Economist», la Cité de Calvin figure dans le top 10 derrière Zurich, classée 3e. Vienne retrouve sa place en tête du palmarès.

La ville de Genève figure en bonne 6e place sur 140 villes dans le classement des villes les plus agréables à vivre de l’«Economist Intelligence Unit», la cellule de recherche et d’analyse du très sérieux hebdomadaire britannique «The Economist». L’étude compare les infrastructures, l’environnement, l’offre culturelle, les écoles et les hôpitaux des villes dans ses évaluations qui déterminent le palmarès final. Cette année, la capitale autrichienne, Vienne, redevient la ville la plus agréable à vivre du monde, selon cette enquête. Genève est la deuxième ville de Suisse du top 10, derrière Zurich, qui arrive en troisième place.

L’assouplissement des restrictions concernant le Covid-19 s’est traduit par des classements ressemblant à ceux observés avant la pandémie. Vienne (Autriche) arrive ainsi en tête du classement en 2022, comme en 2019 et 2018. «L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février nous a obligés à exclure Kiev (Ukraine) de notre enquête. Le conflit a influencé les classements pour Moscou et Saint-Pétersbourg (Russie). Les deux villes enregistrent une baisse de leurs scores en raison de l’instabilité accrue, de la censure, de l’imposition de sanctions occidentales et du retrait des entreprises de la région qui retirent leurs activités du pays», précisent les auteurs de l’étude.

Les villes d'Europe de l'Est perdent des places dans le classement en raison de l’augmentation des risques géopolitiques. Si la crise du coût de la vie devait déclencher de nouvelles discordes dans les relations internationales ou la politique intérieure, les scores de stabilité seraient susceptibles de baisser encore pour ces villes, l’année prochaine. Les villes d'Europe occidentale et du Canada dominent le haut du classement car la vie est presque revenue à la normale dans ces villes en raison des taux élevés de vaccination contre le virus du Covid-19 et de l’assouplissement des restrictions. Copenhague (Danemark) a gagné 13 places par rapport à sa position d’il y a 12 mois, pour se retrouver deuxième, Zurich (Suisse) partage désormais la troisième place avec Calgary (Canada), qui est passée de la 18e à la 3e place.

Tripoli, Lagos et Alger dans le bas du tableau

Dans le bas du classement, les villes de Tripoli en Libye, Lagos au Nigeria et Alger en Algérie continuent d’obtenir de mauvais résultats selon les cinq critères retenus par «The Economist». Les guerres, les conflits et le terrorisme restent les principaux facteurs qui pèsent sur les dix villes les moins bien classées.

Sept sont situées au Moyen-Orient et en Afrique. «Fait encourageant, toutefois, il est à constater que les dix villes les moins bien classées, à l’exception de Tripoli, ont vu leur score s’améliorer au cours de l’année écoulée. L’année dernière, grâce à l’assouplissement des restrictions liées au Covid-19, Dhaka (Bangladesh) et Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) ont chacune

gagné trois places», conclut l’étude.

