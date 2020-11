GE Servette – Zurich Lions 3-4 tab (0-2 0-0 3-1) Afficher plus

Les Vernets. 0 spectateur (huis clos). Arbitres: MM. Tscherrig, Mollard, Huguet et Wermeille.

Buts: 4e Pettersson (C. Baltisberger, Noreau/ 5 c 4) 0-1, 13e P. Baltisberger 0-2, 48e Fehr (Winnik) 1-2, 54e D. Riat (Vermin) 2-2, 59e (58’02) C. Baltisberger (Andrighetto) 2-3, 59e (58’14) Omark (D. Riat) 3-3.

Tirs au but: Vermin -, Suter -, Winnik 1-0, Hollenstein 1-1, Tömmernes -, Andrighetto -, Fehr 2-1, Pettersson 2-2, Richard -, Roe -, Pettersson 2-3, Winnik -.

GE Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Mercier; Smirnovs, Fehr, Winnik; D. Riat, Vermin, Omark; Moy, Richard, Rod; A. Riat, Berthon, Vouillamoz; Kast. Entraîneur: Emond.

Zurich Lions: Flüeler; Noreau, Marti;Trutmann, Berni; Geering, P. Baltisberger; Morant; C. Baltisberger, Roe, Andrighetto; Pettersson, Krüger, Sigrist; Bodenmann, Suter, Hollenstein; Simic, Prassl, Pedretti; Diem. Entraîneur: Grönborg.

Pénalités: 6 x 2’ contre Ge/Servette, 3 x 2’ contre Zurich.

Notes: Ge/Servette sans Miranda, Patry (blessés) ni Fritsche (surnuméraire). Zurich sans Blindenbacher, Capaul, Wick (blessés), Rossi ni Schäppi (malades).Temps mort demandé par Zurich (58’30).