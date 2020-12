Hockey sur glace – Bienne gagne à l’usure face à Genève/Servette L’équipe seelandaise s’est imposée 2-4 à Genève. Les Aigles, de retour de quarantaine, ont manqué de lucidité après avoir mené rapidement 2-0. Sport-Center

Linus Omark (à g.) et GE Servette se sont fait battre par Mike Künzle et Bienne. Keystone

Deux pénalités consécutives d’Eric Fehr ont complètement relancé le HC Bienne à Genève. Les Biennois étaient menés 2-0 (deux buts du défenseur suédois Henrik Tömmernes à la 4e et 11e minute) et avaient même procédé à un changement de gardien (Joren van Pottelberghe pour Elien Paupe après seulement onze minutes de jeu), lorsque l’attaquant canadien du GSHC leur a filé un sacré coup de main: une première pénalité pour un coup de canne immédiatement sanctionnée par un premier but seelandais (19e, Komarek). Puis une deuxième pénalité mineure, juste avant la première pause, pour des réclamations envers les arbitres. Cette fois-ci, Luca Cunti s’est chargé de la sanction en inscrivant le 2-2 (22e).

Les Genevois, qui n’avaient plus joué depuis le 8 décembre (contre Fribourg), avaient pourtant réussi un début de match idéal en prenant rapidement une avance de deux buts pour leur retour au jeu après leur récente quarantaine.

Mini blanchissage pour van Pottelberghe

Les Seelandais ont pris l’avantage pour la première fois de la soirée lorsque le défenseur finlandais Petteri Lindbohm a battu Gauthier Descloux en supériorité numérique d’un tir de la ligne bleue (38e, 2-3). A 100 secondes de la fin du temps réglementaire, Michael Hügli a inscrit le but de la sécurité pour le HCB (59e, 2-4).

Entré en jeu de façon déterminante après 11 minutes, le gardien Joren van Pottelberghe s’est offert un «mini blanchissage» et est pour beaucoup dans la victoire à trois points des Seelandais.