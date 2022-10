Hockey sur glace – Genève-Servette s’incline à Berne dans le temps additionnel Mené 5-3 à Berne, Genève-Servette a finalement égalisé à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. En prolongation, Berne a eu le dernier mot grâce au défenseur Cody Goloubef (6-5). Cyrill Pasche Berne

Simon Moser trompe Gauthier Descloux pour le 2-2. keystone-sda.ch

Genève-Servette s’est incliné 6-5 après prolongation à Berne vendredi soir suite à une réussite du défenseur Cody Goloubef après 3 minutes et 13 secondes de jeu dans le temps additionnel. Les joueurs de Jan Cadieux, qui restaient sur huit victoires de rang, ont concédé leur première défaite depuis le 17 septembre à Bienne.

Tout avait pourtant bien commencé pour le GSHC. Les Aigles ont frappé deux fois, presque coup sur coup en début de match. Le capitaine Noah Rod, tout d’abord, après un engagement offensif subtilement gagné par Marc-Antoine Pouliot (4e, 0-1). Puis Simon Le Coultre, après un travail de Tanner Richard depuis l’arrière de la cage (7e, 0-2).

Les Ours ont renversé la vapeur en deuxième période grâce à leur capitaine Simon Moser, auteur de l’égalisation à 2-2 (26e), puis à l’origine du 3-2 de Lindberg seulement 37 secondes plus tard (27e). Les joueurs de Jan Cadieux, trop approximatifs, se sont ensuite laissés surprendre alors qu’ils évoluaient pourtant en supériorité numérique. Joël Vermin a profité d’un puck mal négocié par Linus Omark pour filer battre Descloux en solitaire (38e, 4-2). À 19 secondes de la deuxième pause, Omark - toujours à 5 c 4 - s’est racheté en déposant un puck en or sur la palette de Teemu Hartikainen (40e, 4-3).

Menés de deux buts dès la 43e minute (5-3, Lindberg), les Aigles ont recollé au score par Keanu Derungs (48e, premier but en NL), puis égalisé sur un exploit individuel de Henrik Tömmernes à cinq minutes de la fin du temps réglementaire (55e, 5-5).

Cody Goloubef a offert un deuxième point au CP Berne en prolongation. Samedi, le leader reçoit Kloten aux Vernets.

Berne - Ge/Servette 6-5 ap (1-2 3-1 1-2) Afficher plus Postfinance-Arena, 14 248 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Mollard, Burgy et Stalder. Buts: 4e Pouliot (Rod) 0-1, 7e Le Coultre (Richard) 0-2, 16e Baumgartner 1-2, 26e Moser, 27e Lingberg (Moser) 3-2, 38e Vermin (4 c 5!) 4-2, 40e Hartikainen (Omark, Tömmernes/ 5 c 4) 4-3, 43e Lindberg (Kahun, Loeffel/ 5 c 3) 5-3, 48e Derungs (Richard) 5-4, 55e Tömmernes (Rod) 5-5, 64e Goloubef (Loeffel, DiDomenico) 6-5. Berne: Wüthrich; Untersander, Gelinas; Loeffel, Zgraggen; Goloubef, C. Gerber; B. Gerber, Pinana; Vermin, Lindberg, Moser; DiDomenico, Kahun, Scherwey; Sceviour, Fahrni, Bärtschi; Bader, Baumgartner, Ritzmann. Entraîneur: Lundskog. Genève-Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Chanton; Bertaggia, Filppula, Winnik; Praplan, Pouliot, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Richard, Smirnovs; Derungs. Entraîneur: Cadieux. Pénalités: 7 x 2’ contre Berne; 5 x 2’ contre Ge/Servette. Notes: Berne sans Henauer, Ryser, Lehmann (blessés). Ge/Servette sans Vatanen, Miranda, Cavalleri (blessés), Berthon (surnuméraires) ni Smons (La Chaux-de-Fonds). 250e match de Tömmernes avec le GSHC. Tir sur le poteau: Pouliot (5e), Winnik (19e). Tir sur la transversale: Loeffel (46e). Temps mort demandé par Ge/Servette (62e).

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

