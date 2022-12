Afficher plus

St. Galler Kantonalbank Arena. 4165 spectateurs.



Arbitres. Lemelin (Can), Nord (Sue), Obwegeser et Meusy.



Buts: 5e Filppula (Winnik, Karrer) 0-1, 18e Hartikainen (Le Coultre, Winnik) 0-2, 25e Albrecht (Noreau, Aebischer) 1-2, 36e Wick 2-2, 42e Winnik (Tömmernes, Hartikainen/ 5 c 4) 2-3, 42e Moy (Noreau, Cervenka/ 5 c 4) 3-3, 59e Winnik (Tömmernes, Filppula/ 5 c 4) 3-4.



Rapperswil: Nyffeler; Vouardoux, Profico; Noreau, Jordan; Aebischer, Maier; Baragano, Sataric; Wick, Dünner, Zangger; Lammer, Albrecht, Cervenka; Moy, Schroeder, Wetter; Aberg, Rowe, Cajka. Entraîneur: Hedlund.



Genève-Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Richard, Rod; Omark, Pouliot, Hartikainen; Antonietti, Jooris, Bertaggia; Smirnovs. Entraîneur: Cadieux.



Pénalités: 5 x 2’ contre Rapperswil, 9 x 2’ contre Ge/Servette.



Notes: Rapperswil sans Djuse, Jensen (blessés) Alge, Forrer (surnuméraires) ni Eggenberger (malade). Ge/Servette sans Vatanen (blessé), Cavalleri (surnuméraire), Chanton (La Chaux-de-Fonds). Tir sur le poteau: Bertaggia (9e), Schroeder (22e), Moy (29e). Temps mort demandé par Genève (59e) et Rapperswil (60e). Rapperswil sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’50 à la fin du match).