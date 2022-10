Afficher plus

Raiffeisen Arena. 4144 spectateurs.

Arbitres: MM. Hürlimann, Urban, Wolf et Urban.

Buts: 34e Praplan (Filppula, Le Coultre/ 5 c 4) 0-1, 39e Devos (Gauthier, Hazen/ 5 c 4) 1-1, 50e Brennan (Hazen, Devos) 2-1, 55e Filppula (Jacquement, Winnik) 2-2, 61e Tömmernes (Winnik/ 4 c 3) 2-3.

Ajoie: Ciaccio; Leduc, Pilet; Thiry, Brennan; Birbaum, Hauert; Pouilly; Bakos, Gauthier, Bozon; Hazen, Devos, Romanenghi; Sciaroni, Frossard, Schmutz; Arnold, Macquat; Vouillamoz; Kohler. Entraîneur: Pesan.

Genève-Servette: Descloux; Karrer, Tömmernes; Jacquemet, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Chanton; Praplan, Pouliot, Rod; Hartikainen, Richard, Omark; Miranda, Filppula, Winnik; Antonietti, Jooris, Bertaggia; Smirnovs. Entraîneur: Cadieux.

Pénalités: 5 x 2’ contre Ajoie; 4 x 2’ contre Ge/Servette.

Notes: Ajoie sans Fey, I. Derungs, Garessus, Huber (blessés), Asselin ni Rouiller (surnuméraires). Ge/Servette sans Vatanen, Cavalleri (blessés), Berthon, Derungs (surnuméraires) ni Smons (La Chaux-de-Fonds). Tir sur le poteau: Birbaum (5e). Tir sur la transversale: Pouliot (16e).