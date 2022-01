Hockey sur glace – Genève-Servette s’est montré autoritaire et efficace Les Aigles ont enchaîné une nouvelle victoire, vendredi soir aux Vernets face à un petit Langnau (5-1). Place à Berne samedi. Jérôme Reynard Genève

La joie des Genevois après l’ouverture du score. Eric Lafargue

Ge/Servette a poursuivi sa série positive, vendredi soir face aux SCL Tigers. Aux Vernets, la formation de Jan Cadieux a fait ce qu’on attendait d’elle: elle a signé une septième victoire en huit matches sans égarer le moindre point dans la course aux (pré)play-off (5-1).

À vrai dire, face à un adversaire limité et dépassé durant le tiers médian, les Aigles n’ont pas risqué le faux pas. Ceux-ci se sont tout simplement montrés autoritaires et efficaces, à 5 contre 5 comme en supériorité numérique (2 buts). Mention spéciale à Joel Vermin, auteur d’un doublé, même si Genève a livré une belle prestation collective.

À ce propos, la naturalisation et le retour au jeu de Pouliot offrent depuis une semaine de nouvelles perspectives au GSHC. Cela bonifie non seulement la ligne de centres, mais également l’alignement dans sa profondeur. Celui-ci aura encore une autre allure lorsque Rod (convalescent) et Jooris (malade) le réintégreront tous les deux.

Ge/Servette n’a pas eu besoin de ces deux hommes pour prendre la mesure de Langnau avec la manière. Combinée à une solidité défensive qui se répète de match en match depuis la nomination de Jan Cadieux (10 buts reçus lors des 8 dernières rencontres), son efficacité devra être confirmée samedi à Berne, à l’occasion d’une confrontation directe dans l’optique des séries finales.

Si les Aigles affichent le même visage convaincant que mardi contre Davos et vendredi face à Langnau, ils auront les moyens d’enchaîner un nouveau résultat positif dans la capitale.

Ge/Servette - Langnau 5-1 (2-1 3-0 0-0) Afficher plus Les Vernets, 3782 spectateurs.. Arbitres: MM. Lemelin, Altmann; Ruprecht, Wolf. Buts: 2e Vermin (Vatanen, Filppula/5c4) 1-0, 14e Schilt (Schmutz, Pesonen) 1-1, 20e Vermin (Richard, Smirnovs) 2-1, 26e Maurer (Richard, Smirnovs) 3-1, 33e Vatanen (Tömmernes, Winnik/5c4) 4-1, 39e Winnik (Miranda, Vatanen) 5-1. Ge/Servette: Nyffeler; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Jacquemet; Vouillamoz, Filppula, Winnik; Smirnovs, Richard, Vermin; Moy, Pouliot, Miranda; Antonietti, Berthon, Patry; Riat. Entraîneur: Jan Cadieux. Langnau: Punnenovs; Schilt, Erni; Grossniklaus, Huguenin; Elsener, Leeger; Guggenheim; Petrini, Grenier, Olofsson; Berger, Schmutz, Pesonen; Langenegger, Diem, Sturny; Aeschbach, Weibel, Loosli. Entraîneur: Jason O’Leary Notes: Ge/Servette sans Charlin, Descloux, Rod, Tanner (blessés) ni Jooris (malade). Langnau sans Zaetta, Zryd, Saarela, Melnalksnis, Salzgeber, Schweri (blessés) ni Mayer (malade). Pénalités: 1x2’ contre Ge/Servette; 5x2’ contre Langnau.

Jérôme Reynard est journaliste à la rubrique sportive depuis 2014. Il couvre en particulier le hockey sur glace. Plus d'infos @jeromereynard

